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Японский бизнес планирует инвестировать в инфраструктуру Туркестана

7 Октября 2018 21:30 125
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Японский бизнес планирует инвестировать в инфраструктуру Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Японские бизнесмены заинтересованы в инвестировании в развитие инфраструктуры Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».    

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«После обретения статуса областного центра наш древний город стал привлекательным для иностранных инвестиций», - подчеркнул аким города Алипбек Усербаев на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Японии в РК Итиро Кавабата.

В ходе недавнего визита Главы государства в регион утвержден перспективный план развития города. А также определены наиболее выгодные направления в его экономических преобразованиях.

Туркестан, как город с историей, уходящей вглубь веков, остается самым посещаемым туристами. И этот фактор должен быть ведущим в налаживании экономических связей с другими странами.

«Готовится инфраструктура для мощного города, центра тюркской культуры. Я очень рад, что своими глазами смог увидеть, как мощно и активно развивается ваш город. Я хочу подумать о наращивании сотрудничества между Японией и Туркестаном», - поделился Итиро Кавабата.

 

 

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Ключевые слова: Япония, Инвестпроекты, Строительство, Туркестанская область,
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