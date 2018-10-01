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Японский бизнес планирует инвестировать в инфраструктуру Туркестана
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Японские бизнесмены заинтересованы в инвестировании в развитие инфраструктуры Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Предприниматели из Страны восходящего солнца планируют принять участие в строительстве линий водоснабжения, канализационных сетей и высотных зданий.
«После обретения статуса областного центра наш древний город стал привлекательным для иностранных инвестиций», - подчеркнул аким города Алипбек Усербаев на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Японии в РК Итиро Кавабата.
В ходе недавнего визита Главы государства в регион утвержден перспективный план развития города. А также определены наиболее выгодные направления в его экономических преобразованиях.
Туркестан, как город с историей, уходящей вглубь веков, остается самым посещаемым туристами. И этот фактор должен быть ведущим в налаживании экономических связей с другими странами.
«Готовится инфраструктура для мощного города, центра тюркской культуры. Я очень рад, что своими глазами смог увидеть, как мощно и активно развивается ваш город. Я хочу подумать о наращивании сотрудничества между Японией и Туркестаном», - поделился Итиро Кавабата.
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