Японская иена обновила 18-месячный минимум

Курс японской валюты по отношению к евро также снизился до уровня около 185, самого низкого уровня с момента введения единой европейской валюты в 1999 году.

Ситуация на рынке находится под давлением растущей обеспокоенности по поводу дальнейшего ухудшения финансового положения Японии, поскольку потенциальная победа правящего блока на выборах, вероятно, приведет к более агрессивным государственным расходам.

Как сообщает Kyodo, премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила высокопоставленному чиновнику правящей партии о своем намерении распустить Палату представителей для проведения досрочных всеобщих выборов.

Доходность эталонных 10-летних государственных облигаций Японии достигла самого высокого уровня с февраля 1999 года. Доходность облигаций движется обратно пропорционально ценам.

Ранее сообщалось, что Япония утвердила рекордный проект предварительного бюджета на 2026 финансовый год в размере 122,31 триллиона иен ($ 783 млрд). Рекордные показатели связаны с ростом цен, а также старением населения, которое увеличивает расходы на социальное обеспечение.