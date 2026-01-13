РУ
    14:22, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Японская иена обновила 18-месячный минимум

    Во вторник курс иены к доллару США упал до отметки 158, достигнув самого низкого уровня с июля 2024 года на фоне слухов о возможном роспуске нижней палаты парламента, передает агентство Kazinform

    Фото: Kyodo

    Курс японской валюты по отношению к евро также снизился до уровня около 185, самого низкого уровня с момента введения единой европейской валюты в 1999 году.

    Ситуация на рынке находится под давлением растущей обеспокоенности по поводу дальнейшего ухудшения финансового положения Японии, поскольку потенциальная победа правящего блока на выборах, вероятно, приведет к более агрессивным государственным расходам.

    Как сообщает Kyodo, премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила высокопоставленному чиновнику правящей партии о своем намерении распустить Палату представителей для проведения досрочных всеобщих выборов.

    Доходность эталонных 10-летних государственных облигаций Японии достигла самого высокого уровня с февраля 1999 года. Доходность облигаций движется обратно пропорционально ценам.

    Ранее сообщалось, что Япония утвердила рекордный проект предварительного бюджета на 2026 финансовый год в размере 122,31 триллиона иен ($ 783 млрд). Рекордные показатели связаны с ростом цен, а также старением населения, которое увеличивает расходы на социальное обеспечение.

    Жулдыз Атагельдиева
