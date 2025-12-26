Япония утвердила рекордный оборонный бюджет

Бюджетный план, охватывающий все государственные расходы, второй год подряд достигает рекордных показателей. Как сообщает Kyodo, это связано с ростом цен, а также старением населения, которое увеличивает расходы на социальное обеспечение.

Согласно проекту бюджета на финансовый год, начинающийся в апреле, рекордные 9,04 триллиона иен выделены на оборонные нужды. 39,06 триллиона иен было выделено на социальное обеспечение, которое обычно составляет наибольшую долю национального бюджета Японии.

Ожидается, что бюджетный законопроект, представляющий собой первый полноценный план расходов с момента вступления Санаэ Такаичи в должность премьер-министра в октябре, будет одобрен парламентом к концу текущего финансового года.

Под лозунгом «ответственного и активного управления государственными финансами» Такаичи пообещала добиться сильной экономики за счет мер стимулирования, включая инвестиции в полупроводниковую промышленность и другие стратегически важные сферы.

По прогнозам Министерства финансов, к концу 2026 финансового года общий объем непогашенных государственных и местных облигаций составит 1,3 триллиона иен, что почти вдвое превышает ВВП Японии.

Что касается доходов, прогнозируется, что налоговые поступления достигнут 83,74 триллиона иен, что станет рекордным показателем седьмой год подряд, отчасти благодаря высоким корпоративным доходам.

Ранее сообщалось, что Конгресс США принял рекордный оборонный бюджет.