Японию накрыла эпидемия сезонной аллергии: причиной стала послевоенная политика

В Японии сезонная аллергия на пыльцу превратилась в масштабную проблему, затрагивающую почти половину населения и наносящую значительный экономический ущерб. Причиной распространения сенной лихорадки в стране во многом стали решения, принятые более 70 лет назад в рамках послевоенного восстановления лесов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС .

Каждую весну в Японии, которая из-за изменения климата приходит все раньше, многие люди выходят на улицы в масках. Причина — аллергия на пыльцу.

Сенная лихорадка, или аллергический ринит, стала серьезной проблемой в стране: около 43% населения страдают от симптомов средней и тяжелой степени.

В разгар сезона сенной лихорадки в Японии экономический ущерб от больничных дней и снижения потребительских расходов оценивается в $1,6 млрд день.

По словам специалистов, причина кроется не столько в состоянии здоровья населения, загрязнении окружающей среды или природных условиях, сколько в решениях, принятых властями более 70 лет назад после Второй мировой войны.

В чем причина

Во время Второй мировой войны из-за нехватки нефти и газа Япония начала активно использовать леса в качестве источника топлива для для внутреннего потребления и промышленности. Это привело к масштабной вырубке деревьев, а горные районы вокруг крупных городов Токио, Осаки и Кобе практически полностью лишились лесов.

После войны власти страны начали масштабную программу лесовосстановления, чтобы предотвратить эрозию почвы, оползни и наводнения. Для быстрого восстановления лесного покрова было решено высаживать в основном два быстрорастущих вида деревьев — японский кедр (суги) и японский кипарис (хиноки).

Сегодня плантации этих деревьев занимают около пятой части территории Японии. Однако именно суги и хиноки производят большое количество легкой пыльцы, которая легко распространяется по городам и считается одной из главных причин сезонной аллергии в стране.

Япония считается одной из самых лесистых индустриально развитых стран мира: леса покрывают 68% ее территории, треть из которых занимают плантации суги и хиноки.

Ситуация усугубилась после того, как большинство деревьев достигло зрелого возраста — примерно после 30 лет они начали выделять еще больше пыльцы.

— Аллергия на пыльцу стала национальной проблемой здравоохранения в Японии. Решение этой проблемы является неотложной задачей, — говорит Норико Сато, профессор и исследователь лесного хозяйства в Университете Кюсю.

В 2023 году правительство объявило аллергию национальной проблемой, и разработало амбициозный план — сократить содержание пыльцы на 50% за 30 лет. В качестве первого шага планируется сократить на 20% площадь лесов, засаженных деревьями суги.

Но замена лесов, покрывающих более 2% территории Японии, за 10 лет — это масштабная задача. Кроме того, простой вырубки этих деревьев будет недостаточно — их также необходимо заменить новыми лесами, чтобы избежать эрозии почвы или случайного подрыва собственных климатических целей Японии.

Другие способы борьбы с сезонной аллергией

Даже если властям удастся реализовать план по сокращению выбросов пыльцы, около 80% плантационных лесов в Японии все равно сохранятся. Поэтому страна ищет и другие способы борьбы с сезонной аллергией.

В частности, власти используют данные о распространении пыльцы и специальные прогнозы, чтобы определять наиболее проблемные районы и выборочно вырубать отдельные лесные участки. Исследователи также рассматривают возможность обработки деревьев специальными растворами, подавляющими выделение пыльцы.

Кроме того, в Японии разрабатываются новые методы лечения аллергии. Одно из исследований показало, что длительная иммунотерапия с использованием таблеток помогает сохранять эффект даже спустя два года после завершения лечения. Ученые также экспериментируют с генетически модифицированным рисом, который потенциально может облегчать симптомы аллергии.

При этом эксперты предупреждают, что борьба только с последствиями проблемы может оказаться недостаточной. По их мнению, Японии необходимо учитывать долгосрочные экологические факторы, включая биоразнообразие, климатические изменения и влияние лесной политики на будущие поколения.

Ситуацию с сезонной аллергией в Японии усугубляет и изменение климата. Из-за повышения температуры сезон распространения пыльцы начинается все раньше: в 2025 году в стране был зафиксирован самый ранний старт сезона пыльцы за всю историю наблюдений.

Примечательно, что до 1960-х годов в японском языке даже не существовало отдельного термина для обозначения сенной лихорадки. Аллергия на пыльцу японского кедра была впервые зафиксирована лишь в 1963 году. Эксперты надеются, что восстановление более естественных лесов поможет в будущем снизить масштабы проблемы.

