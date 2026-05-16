Число аллергических осложнений в Казахстане увеличилось в 1,5 раза за три года

В последние годы в Казахстане растет число аллергических заболеваний. Особую тревогу у специалистов вызывают тяжелые аллергические осложнения и увеличение числа случаев аллергии среди детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения в ответе на официальный запрос агентства Kazinform.

По данным Минздрава, к аллергическим заболеваниям относятся бронхиальная астма, аллергический ринит, атопический дерматит, пищевая аллергия, крапивница и повышенная чувствительность к лекарственным препаратам. В последние десятилетия распространенность таких заболеваний во всем мире стабильно увеличивается.

— За последние три года показатель госпитализации с острыми аллергическими состояниями вырос в 1,5 раза. Особую обеспокоенность вызывает рост аллергических заболеваний среди детей, увеличение числа случаев бронхиальной астмы, лекарственной аллергии и анафилаксии, — говорится в ответе министерства.

Согласно данным Минздрава, в последние годы также участились тяжелые аллергические состояния, такие как анафилактический шок, синдром Стивенса—Джонсона и синдром Лайелла. Специалисты отмечают, что подобные осложнения чаще встречаются среди молодых и трудоспособных людей.

По информации ведомства, в развитых странах примерно 20% населения страдают аллергическим ринитом. Кроме того, пищевая аллергия встречается у 10% взрослых и 8% детей. При этом атопический дерматит в течение жизни может затронуть до 20% населения.

Ранее сообщалось, что казахстанские ученые проводят клинические испытания нового препарата против аллергии, вызванной пыльцой полыни.