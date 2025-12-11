Япония запускает первый в мире автономный пассажирский паром

По данным фонда Nippon Foundation, занимающегося проблемами судоходства, судно Olympia Dream Seto начнет работать в полуавтономном режиме в четверг после получения государственного разрешения на внедрение этой технологии.

Исполнительный директор фонда заявил, что эта инициатива может «стать одним из решений» усугубляющейся нехватки рабочей силы в Японии и обеспечить транспортировку на отдаленные населенные острова.

Паром показал свою способность обнаруживать впереди находящееся судно и самостоятельно менять маршрут.

Эта инициатива является частью более масштабного проекта по коммерциализации беспилотных судов, в котором участвуют фонд Nippon Foundation и более 50 других компаний. В случае реализации ожидается, что это поможет стабилизировать логистику и сократить количество морских аварий.

К апрелю 2026 года планируется начать коммерческую эксплуатацию еще трех судов, включая контейнеровоз, с использованием этих функций.

