    03:21, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Япония выделит $10 млрд странам Азии на закупку нефти из-за кризиса поставок

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи объявила о выделении $10 млрд странам Азии для обеспечения стабильных поставок нефти на фоне роста цен и рисков перебоев из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo.

    Фото: Kyodo

    Решение было озвучено после онлайн-встречи с участием государств региона, включая страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

    Средства планируется направить на укрепление энергетических цепочек поставок. А именно, на предоставление кредитов для закупки нефти и нефтепродуктов, а также на расширение стратегических запасов.

    По оценкам Токио, объем помощи эквивалентен примерно 1,2 млрд баррелей нефти, что сопоставимо с годовым импортом стран АСЕАН.

    Как отметила Санаэ Такаичи, экономика Японии тесно связана с азиатскими рынками, и любые перебои с поставками нефти в регионе могут серьезно отразиться на промышленности и социальной сфере страны.

    Особую обеспокоенность вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива. Нарушения поставок через этот коридор уже привели к росту цен на нефть и усилили давление на импортозависимые страны Азии.

    Финансовая поддержка будет предоставляться, в том числе, через Японский банк международного сотрудничества. При этом отмечается, что программа не предусматривает прямых поставок нефти из национальных резервов и не повлияет на внутреннюю энергетическую безопасность.

    Напомним, Япония с 16 марта начала сокращать свои нефтяные запасы, чтобы справиться с возможным резким ростом цен на бензин и другие нефтепродукты на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Японская нефтегазовая компания INPEX рассматривает возможность перенаправить часть нефти из Казахстана и Азербайджана на внутренний рынок.

    Теги:
    Япония Азия Нефть Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Жанар Альжанова
