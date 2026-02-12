Япония привлекла армию из-за рекордных снегопадов, есть погибшие

По информации СМИ, в ряде случаев погибших находили спустя несколько дней, так как их тела находились под толстым слоем снега. Отмечается, что многие несчастные случаи произошли из-за схода снежных масс с крыш зданий. Также поступали сообщения о разрушении жилых домов в пострадавших районах.

Фото: BILD

С конца января северные регионы Японии накрыли снегопады беспрецедентного масштаба. В отдельных населенных пунктах осадки продолжаются до сих пор. В частности, в городах Аомори и Аджигасава высота снежного покрова этой зимой превысила один метр, а в некоторых районах зафиксированы сугробы высотой до 4,5 метра.

Фото: BILD

Губернатор префектуры Аомори Соичиро Миясита заявил, что местные службы не справляются с расчисткой улиц, жилых домов и железнодорожных путей. В начале февраля власти региона обратились за помощью к Силам самообороны Японии. Военнослужащие оказывают помощь в уборке снега, уделяя особое внимание поддержке пожилых и одиноких жителей.

Фото: BILD

Отметим, что жертвами сильных снегопадов в Японии за последние три недели стали 46 человек, еще около 600 получили ранения.