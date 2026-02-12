РУ
телерадиокомплекс президента РК
    03:01, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Япония привлекла армию из-за рекордных снегопадов, есть погибшие

    Число жертв экстремальных снегопадов в Японии достигло 46 человек, еще 558 получили травмы, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Япония, снегопад
    Фото: BILD

    По информации СМИ, в ряде случаев погибших находили спустя несколько дней, так как их тела находились под толстым слоем снега. Отмечается, что многие несчастные случаи произошли из-за схода снежных масс с крыш зданий. Также поступали сообщения о разрушении жилых домов в пострадавших районах.

    Япония привлекла армию из-за рекордных снегопадов, есть погибшие
    Фото: BILD

    С конца января северные регионы Японии накрыли снегопады беспрецедентного масштаба. В отдельных населенных пунктах осадки продолжаются до сих пор. В частности, в городах Аомори и Аджигасава высота снежного покрова этой зимой превысила один метр, а в некоторых районах зафиксированы сугробы высотой до 4,5 метра.

    Япония, снегопад
    Фото: BILD

    Губернатор префектуры Аомори Соичиро Миясита заявил, что местные службы не справляются с расчисткой улиц, жилых домов и железнодорожных путей. В начале февраля власти региона обратились за помощью к Силам самообороны Японии. Военнослужащие оказывают помощь в уборке снега, уделяя особое внимание поддержке пожилых и одиноких жителей.

    Япония, снег, армия
    Фото: BILD

    Отметим, что жертвами сильных снегопадов в Японии за последние три недели стали 46 человек, еще около 600 получили ранения.

    Япония, снегопад
    Фото: BILD

     

    Япония Снег Мировые новости Непогода
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
