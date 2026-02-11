РУ
    18:35, 10 Февраль 2026 | GMT +5

    Сильный снегопад в Японии: растет число погибших

    Жертвами сильных снегопадов в Японии за последние три недели стали 46 человек, еще около 600 получили ранения, передает агентство Kazinform. 

    Сильный снегопад в Японии: растет число погибших
    Фото: Jiji Press

    По данным полиции и местных властей, многие несчастные случаи со смертельным исходом произошли из-за того, что на жителей с крыш падали сугробы снега или люди падали, пытаясь его убрать.

    Непрекращающиеся с конца января снегопады засыпали северные населенные пункты и вызвали транспортный коллапс, особенно вдоль побережья Японского моря, пишет The Japan Times

    По данным Японского метеорологического агентства, в северном региональном центре Аомори жители вынуждены бороться с снежным покровом толщиной 1,3 метра. 

    Ранее сообщалось, что в Японии из-за мощных снегопадов погибли десятки человек. Стихия затронула 15 префектур, а высота снежного покрова в наиболее пострадавших районах, по оценкам, достигла 2 метров.

    Теги:
    Япония Снег Мировые новости Непогода
    Жұлдыз Атагелдиева
    Жұлдыз Атагелдиева
    Автор
