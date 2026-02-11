Сильный снегопад в Японии: растет число погибших

По данным полиции и местных властей, многие несчастные случаи со смертельным исходом произошли из-за того, что на жителей с крыш падали сугробы снега или люди падали, пытаясь его убрать.

Непрекращающиеся с конца января снегопады засыпали северные населенные пункты и вызвали транспортный коллапс, особенно вдоль побережья Японского моря, пишет The Japan Times.

По данным Японского метеорологического агентства, в северном региональном центре Аомори жители вынуждены бороться с снежным покровом толщиной 1,3 метра.

Ранее сообщалось, что в Японии из-за мощных снегопадов погибли десятки человек. Стихия затронула 15 префектур, а высота снежного покрова в наиболее пострадавших районах, по оценкам, достигла 2 метров.