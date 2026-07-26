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    Япония, Британия и Италия создают завод для производства истребителей

    Япония, Великобритания и Италия продолжают работу над совместной программой создания истребителя нового поколения. В качестве японского центра разработки и сборки рассматривается завод Mitsubishi Heavy Industries в префектуре Айти, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

    Япония, Британия и Италия создают завод для производства истребителей
    Фото: Kyodo

    По данным источников, японская площадка разместится на заводе Mitsubishi Heavy Industries в Комаки-Саут. Создать центр планируется до конца текущего года. Уже сейчас на предприятии работают британские инженеры, участвующие в разработке нового самолета.

    Параллельно партнеры распределяют обязанности по проектированию и производству. Великобритания намерена развивать свой центр в Уортоне, а Италия — в Турине.

    Для Mitsubishi Heavy программа создания истребителя нового поколения становится одним из главных направлений развития после завершения проекта регионального пассажирского самолета Mitsubishi Regional Jet.

    Совместную программу Япония, Великобритания и Италия запустили в 2022 году. Первые поставки новых боевых самолетов планируется начать в 2035 году. На этой неделе Канада присоединилась к проекту в статусе первого наблюдателя, а интерес к участию также проявили Германия и Австралия.

    Перспективный истребитель получит технологии малозаметности, современный радар для обработки больших объемов информации и систему анализа данных с использованием искусственного интеллекта.

    Разработкой самолета занимается компания Edgewing — совместное предприятие японской Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd., британской BAE Systems и итальянской Leonardo.

    Ранее сообщалось, что Парламент Японии одобрил закон о создании второй столицы.

    Япония Италия Заводы Великобритания Мировые новости
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор