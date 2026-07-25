Парламент Японии одобрил закон о создании второй столицы

Парламент Японии принял закон, который предусматривает создание резервной столицы страны, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

Новый механизм позволит перенести работу центральных органов власти в другой город в случае крупного землетрясения, стихийного бедствия или иной чрезвычайной ситуации, затронувшей Токио.

Законопроект внесла правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией.

Согласно новым нормам, премьер-министр получит право выбрать резервную столицу из числа префектур, соответствующих установленным требованиям по численности населения и уровню экономического развития. Решение будет приниматься на основании заявок регионов.

Инициатива стала частью коалиционного соглашения между Либерально-демократической партией и Японской инновационной партией (JIP), заключенного в октябре прошлого года. По мнению сторонников закона, резервная столица позволит обеспечить бесперебойную работу государственных институтов в случае масштабной чрезвычайной ситуации.

Оппозиционные партии выступили против документа, заявив, что он в большей степени отвечает интересам Японской инновационной партии, традиционно пользующейся поддержкой в Осаке. Критики считают, что закон может способствовать реализации проекта по преобразованию Осаки в крупный административный центр страны.

Разногласия между правящей коалицией и оппозицией затянули обсуждение инициативы почти на две недели. Одним из предметов спора стало предложение запретить проводить местные выборы и референдумы в один день. После внесения изменений оппозиция согласилась вынести документ на окончательное голосование.

В тот же день верхняя палата парламента также поддержала законопроект о совершенствовании процедуры проведения референдумов по внесению поправок в Конституцию. Кроме того, Палата советников приняла решение изменить свое официальное название на Сенат.

Ранее сообщалось, что Япония ужесточила правила использования соцсетей на выборах.