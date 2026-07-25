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    Парламент Японии одобрил закон о создании второй столицы

    Парламент Японии принял закон, который предусматривает создание резервной столицы страны, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

    Токио
    Фото: pixabay.com

    Новый механизм позволит перенести работу центральных органов власти в другой город в случае крупного землетрясения, стихийного бедствия или иной чрезвычайной ситуации, затронувшей Токио.

    Законопроект внесла правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией.

    Согласно новым нормам, премьер-министр получит право выбрать резервную столицу из числа префектур, соответствующих установленным требованиям по численности населения и уровню экономического развития. Решение будет приниматься на основании заявок регионов.

    Инициатива стала частью коалиционного соглашения между Либерально-демократической партией и Японской инновационной партией (JIP), заключенного в октябре прошлого года. По мнению сторонников закона, резервная столица позволит обеспечить бесперебойную работу государственных институтов в случае масштабной чрезвычайной ситуации.

    Оппозиционные партии выступили против документа, заявив, что он в большей степени отвечает интересам Японской инновационной партии, традиционно пользующейся поддержкой в Осаке. Критики считают, что закон может способствовать реализации проекта по преобразованию Осаки в крупный административный центр страны.

    Разногласия между правящей коалицией и оппозицией затянули обсуждение инициативы почти на две недели. Одним из предметов спора стало предложение запретить проводить местные выборы и референдумы в один день. После внесения изменений оппозиция согласилась вынести документ на окончательное голосование.

    В тот же день верхняя палата парламента также поддержала законопроект о совершенствовании процедуры проведения референдумов по внесению поправок в Конституцию. Кроме того, Палата советников приняла решение изменить свое официальное название на Сенат.

    Ранее сообщалось, что Япония ужесточила правила использования соцсетей на выборах.

    Япония Токио Мировые новости
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор