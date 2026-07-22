Япония ужесточила правила использования соцсетей на выборах

Парламент Японии одобрил закон, который ужесточает правила использования социальных сетей в период избирательных кампаний, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo .

Документ запрещает распространять ложную информацию о кандидатах и вводит новые требования к публикации материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Как отмечается, закон направлен на повышение прозрачности выборов, защиту свободы слова и обеспечение граждан достоверной информацией о кандидатах.

Документ обязывает операторов социальных платформ принимать меры для ограничения распространения ложных сведений во время выборов.

По данным агентства, министерство внутренних дел и коммуникаций Японии подготовит рекомендации по реализации этих требований и будет ежегодно публиковать отчеты об их исполнении.

При этом закон не предусматривает санкций для платформ за несоблюдение новых правил, поэтому эффективность нововведений уже вызывает вопросы у экспертов.

Еще одно изменение касается использования искусственного интеллекта. Пользователи, публикующие изображения или видеоролики, созданные либо измененные с помощью ИИ и связанные с выборами, должны будут указывать, что такой контент был сгенерирован или отредактирован с применением искусственного интеллекта.

Сопроводительное постановление также рекомендует платформам применять дополнительные меры для борьбы с недостоверной информацией. Среди них — приостановка монетизации сомнительного контента, повышение видимости сообщений из официальных источников и размещение предупреждений для пользователей.

Новые правила должны вступить в силу 1 марта 2027 года, до проведения очередных единых местных выборов в Японии.