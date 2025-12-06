Yandex Qazaqstan запускает пожертвования через Яндекс Go в пользу детского образования

Yandex Qazaqstan удваивает пожертвования за свой счёт. Средства будут направлены НКО, которые создают возможности в области детского образования: например, делают инженерные кабинеты и повышают доступ к актуальным знаниям и навыкам для школьников из отдалённых регионов страны.

Партнёры проекта — три фонда: Robotek Foundation, Teach for Qazaqstan и Болашак. Robotek Foundation развивает робототехническое образование, создавая инженерные классы в школах и позволяя ученикам осваивать современные навыки. Teach for Qazaqstan занимается привлечением талантливых специалистов и профессионалов в сельские школы, чтобы дети имели доступ к качественному обучению. Болашак предоставляет детям с аутизмом возможность учиться в обычных школах через работу с учителями и адаптацию программ.

Чтобы начать помогать, в разделе «Помогаем вместе» нужно выбрать сумму: 10, 50, 100, 200, 500 или 1000 тенге. Так пользователь подписывается на регулярные пожертвования — эта сумма будет прибавлена к стоимости каждой поездки и доставки. Функция работает при способе оплаты банковской картой.

Сейчас подключить «Помогаем вместе» можно в 25 городах Казахстана — там, где доступны сервисы такси и доставка. Подписку можно отключить в любой момент в меню в левой части экрана.