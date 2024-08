Яндекс Go запустился в Жезказгане и Сатпаеве

В городах Жезказган и Сатпаев запустился Яндекс Go с онлайн-сервисом для заказа поездок, передает агентство Kazinform.

Жители этих городов теперь смогут заказывать машину для поездки через мобильное приложение Яндекс Go: сервис сам определит положение пользователя при включенной геолокации и найдет водителя, который приедет за самое оптимальное время. Водители партнеров сервиса Яндекс Go с помощью заказов от Яндекс Go сокращают холостой пробег, получают больше заказов и могут увеличить свой доход.

Стоимость поездок начинается от 400 тенге. Например, в Жезказгане добраться от площади Первостроителей до автовокзала в обойдется примерно в 870 тенге. А от автовокзала Жезказгана до автовокзала города Сатпаев — 2530 тенге.

Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо бесплатно скачать приложение Яндекс Go из магазинов App Store или Google Play и зарегистрироваться в нем. Чтобы вызвать машину, нужно ввести адреса места отправления и назначения и выбрать подходящий по стоимости и уровню комфорта тариф. Приложение уведомит, когда система подберет водителя, подскажет марку и модель автомобиля.

Оплачивать поездки можно как наличными, так и привязанной в приложении картой. Приложение доступно для iOS и Android на казахском, русском, английском и других языках.

В сервисе доступна круглосуточная служба онлайн-поддержки. В приложении можно задать вопрос или сообщить о проблеме, например, если вы что-то забыли в машине. Жизнь и здоровье водителя и пассажиров, находящихся в машине во время поездки застрахованы на сумму до 4 000 000 тенге.

В Казахстане сервис заказа поездок от Яндекс Go появился в 2016 году. Сейчас пользоваться сервисом можно в более чем 20 городах Казахстана.