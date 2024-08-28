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    16:16, 28 Август 2024 | GMT +6

    Яндекс Go запустился в Жезказгане и Сатпаеве

    Яндекс Go
    Фото: Яндекс Go

    В городах Жезказган и Сатпаев запустился Яндекс Go с онлайн-сервисом для заказа поездок, передает агентство Kazinform.

    Жители этих городов теперь смогут заказывать машину для поездки через мобильное приложение Яндекс Go: сервис сам определит положение пользователя при включенной геолокации и найдет водителя, который приедет за самое оптимальное время. Водители партнеров сервиса Яндекс Go с помощью заказов от Яндекс Go сокращают холостой пробег, получают больше заказов и могут увеличить свой доход.

    Стоимость поездок начинается от 400 тенге. Например, в Жезказгане добраться от площади Первостроителей до автовокзала в обойдется примерно в 870 тенге. А от автовокзала Жезказгана до автовокзала города Сатпаев — 2530 тенге.

    Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо бесплатно скачать приложение Яндекс Go из магазинов App Store или Google Play и зарегистрироваться в нем. Чтобы вызвать машину, нужно ввести адреса места отправления и назначения и выбрать подходящий по стоимости и уровню комфорта тариф. Приложение уведомит, когда система подберет водителя, подскажет марку и модель автомобиля.

    Оплачивать поездки можно как наличными, так и привязанной в приложении картой. Приложение доступно для iOS и Android на казахском, русском, английском и других языках.

    В сервисе доступна круглосуточная служба онлайн-поддержки. В приложении можно задать вопрос или сообщить о проблеме, например, если вы что-то забыли в машине. Жизнь и здоровье водителя и пассажиров, находящихся в машине во время поездки застрахованы на сумму до 4 000 000 тенге.

    В Казахстане сервис заказа поездок от Яндекс Go появился в 2016 году. Сейчас пользоваться сервисом можно в более чем 20 городах Казахстана.

    — Для нас важно, чтобы поездки в Яндекс Go могли быстро и удобно заказывать все большее число казахстанцев, в том числе в небольших городах. Сервис сейчас работает во всех областных центрах и городах республиканского значения, а также в Экибастузе, Аксае, Рудном, Темиртау, Каскелене, Талгаре и Жанаозене, — говорит руководитель Яндекс Такси в Казахстане Тайыр Байдуйсен.

    Теги:
    Яндекс Такси Карагандинская область Жезказган
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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