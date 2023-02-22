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Ямочный ремонт начали проводить на дорогах Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
22 Февраля 2023, 07:29
Ямочный ремонт начали проводить на дорогах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в этом году планируется провести средний ремонт дорог на 220 улицах протяженностью 200 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата, в городе с применением асфальтобетонной смеси начали ремонт дорог. Для улучшения качества ямочного ремонта запущен асфальтобетонный завод, находившийся на сезонной профилактике.

«Ремонтными работами охватят все районы мегаполиса по мере выявления дефектов. Ямочный ремонт будут проводить как на магистральных, так и на улицах районного значения. Основные же ежегодные дорожно-ремонтные работы начнут при благоприятных погодных условиях - с конца весны и начала лета», - сообщили в пресс-службе акимата.

В этом году планируется провести средний ремонт на 220 улицах протяженностью 200 км. Текущим ремонтом охватят более 180 тысяч квадратных метров. Также планируется построить 30 км новых дорог в пяти микрорайонах: Альмерек, Кайрат, Алгабас, Акжар и Шугыла. Дороги сдадут в эксплуатацию в 2023-2024 годах по мере завершения работ по прокладке инженерных коммуникаций.

Фото: пресс-служба акимата Алматы


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