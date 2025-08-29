Ядерное разоружение – превентивная дипломатия, работающая на Казахстан

– Мы сегодня живем в условиях геополитической напряженности, в которую вовлечены ядерные державы. При этом мы наблюдаем замедление динамики по сокращению ядерного потенциала в мире. Как бы вы охарактеризовали сложившуюся ситуацию?

– Ситуация, складывающаяся вокруг договоров, формирующих современную систему разоружения и нераспространения, остается сложной. Наблюдается замедление динамики сокращения ядерного потенциала, прежде всего США и России, обладающих около 90% ядерных боеголовок. Тем не менее, благодаря достигнутым в предыдущие годы между СССР и США договоренностям удалось заметно ограничить рост числа боезарядов и снизить накал гонки ядерных вооружений.

Вступивший в силу в 1994 году Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) впервые предусматривал их значительное физическое сокращение.

Если говорить о дне сегодняшнем – срок действия СНВ-3 между США и Россией, ограничивающего число боезарядов и их носителей на более низком паритетном уровне, истекает в начале 2026 года, а перспективы его продления или разработки нового, по политическим и техническим причинам - низкие. В случае нормализации двусторонних американо-российских отношений стороны, скорее всего, попытаются восстановить взаимодействие.

Фото: Kazinform

В этих условиях повышается значение инструментов многосторонней дипломатии. Главным остается основополагающий Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), статья 6 которого призывает все государства «вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о договоре о всеобщем и полном разоружении».

Усилия казахстанской дипломатии направлены на укрепление Договора в качестве одной из основ архитектуры международной безопасности по предотвращению гонки ядерных вооружений. В данном контексте особое значение имеет наше успешное председательство в Препкоме по подготовке Обзорной конференции ДНЯО, а также предстоящее председательство во Втором Главном комитете на главном мероприятии обзорного цикла в 2026 году.

– Согласно оценкам Федерации американских ученых (ФАУ), есть вероятность, что ряд государств могут увеличить свои ядерные арсеналы. Какие усилия могли бы преломить эту тенденцию?

– По оценкам ФАУ, ядерным оружием владеют 9 стран (12 241 боеголовка). Подавляющее число приходится на Россию – 87% (5450 боеголовок – 1718 в развернутом состоянии, 4309 в местах хранения) и США (5177 боеголовок, 1770 в развернутом состоянии, 3700 – на хранении), на остальные – 13%.

Большинство обладающих ядерным оружием государств не обнародуют данных о точном объеме своих арсеналов, поэтому информация независимых аналитиков носит приблизительные оценки: Великобритания – 225 ядерных боеголовок, Франция – 290, Китай – 600, Индия – 180, Пакистан – 170, КНДР – 50, Израиль – 90 (не подтверждает, и не опровергает наличие ядерного оружия).

Инфографика: Kazinform

Следует учитывать наличие американского ядерного оружия в 5 странах в рамках «Совместных ядерных миссий НАТО» в количестве порядка 100 единиц в Германии, Бельгии, Голландии, Италии и Турции. В качестве ответной меры, Россия разместила неизвестное количество тактического ядерного оружия в Беларуси.

При этом как официальные, так и де-факто ядерные государства считают ядерное оружие ключевой составляющей своих доктрин безопасности и в обозримой перспективе вряд ли откажутся от обладания им.

Касательно вопроса о наращивании ядерных потенциалов. Единственное, что можно сказать точно - Великобритания в 2021 году озвучила планы по увеличению количества боезарядов до 260, то есть на 30-40 единиц.

Вместе с тем, сложно комментировать существующие оценки о наращивании потенциала КНР. Попытки Вашингтона подключить Пекин к процессу контроля над ядерными вооружениями, хотя бы на уровне повышения уровня открытости в части его арсеналов и ядерной доктрины не находят отклика. При этом Китай следует политике поддержания минимального потенциала для обеспечения своей безопасности и неприменения ядерного оружия первым.

Скорее всего, в ближайшей перспективе размер ядерных арсеналов большинства стран не изменится, а если повысится, то незначительно. Основной акцент будет сделан как на модернизацию боезарядов в сторону увеличения их мощности и миниатюризации, так и средств доставки для повышения дальности и точности, а также гиперзвуковых вооружений.

– Центральная Азия объявлена безъядерной зоной в обмен на гарантии безопасности. Насколько реальны гарантии по таким обязательствам?

– Существует пять зон в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, Южной части Тихого океана, Африке, Юго-Восточной Азии и Центральной Азии, свободных от ядерного оружия. Они объединяют более ста государств, запретивших ядерное оружие на своей территории. Взяв на себя добровольные безъядерные обязательства, участники зон рассчитывают на получение от ядерных государств юридически обязывающих гарантий безопасности.

Полноценное международно-правовое оформление получил лишь договор Тлателолко, протоколы о гарантиях к которому подписали и ратифицировали все страны Р5. В отношении других договоров, включая Семипалатинский, протоколы подписаны всеми ядерными странами, а ратифицированы всеми, кроме США.

Напомню, что негативная гарантия безопасности – это гарантия государства, обладающего ядерным оружием, что оно не будет применять или угрожать применением ядерного оружия против другого неядерного государства, в данном случае государств, входящих в состав безъядерных зон. Позитивные гарантии безопасности – это обязательство оказать поддержку, включая военную, государству, подвергнувшемуся нападению.

Главным аспектом гарантий безопасности является их юридически обязывающий характер и на сегодняшний день не просматривается каких-либо весомых причин по отказу от выполнения их странами, официально обладающими ядерным оружием. Вопрос о предоставлении гарантий от де-факто ядерных стран (Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) не регламентирован ДНЯО.

– Казахстан является мировым лидером ядерного разоружения. Как эта активная позиция отражается на внешней политике нашей страны? Можем ли мы говорить о том, что эта позиция, помимо укрепления нашей безопасности, дает еще какие-то ощутимые преимущества?

– Наибольшую известность и авторитет в мире Казахстан приобрел благодаря приверженности и активному участию в глобальном процессе ядерного разоружения. Как подчеркнул наш Президент, ядерное разоружение стало важной частью внешней политики и нашей национальной идентичности.

Знаковым событием стало закрытие 29 августа 1991 года Семипалатинского испытательного полигона, на котором было проведено 456 ядерных испытаний.

Добровольный отказ от четвертого по величине атомного арсенала и присоединение к ДНЯО в качестве государства, не обладающего таковым, был стратегически выверенным решением руководства страны, отражал растущий антиядерный настрой казахстанского общества (движение Невада-Семипалатинск), а также основывался на анализе геополитических реалий в контексте обеспечения интересов национальной безопасности и социально-экономического развития страны.

Фото: Kazinform. Монумент “Сильнее смерти”

Сегодня Казахстан один из лидеров глобального антиядерного движения. Именно на это направлены наши известные инициативы, получившие широкое международное признание, среди них:

– Провозглашение 29 августа днем действий против ядерных испытаний (резолюция ГА ООН, 2009 год);

– Приятие Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия (2015);

– Предложение избавить мир от ядерного оружия к 100-летию ООН в 2045 году (2017);

– Резолюция «Решение проблемы наследия ядерного оружия: Оказание помощи жертвам и восстановление окружающей среды государствам, пострадавшим от применения или испытаний ядерного оружия» (2023).

На ядерном разоруженческом треке, кроме уже упомянутого ДНЯО, значительные усилия нашей дипломатии направлены на вступление в силу другого основополагающего документа – Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Особо следует отметить уникальность казахстанско-японского сопредседательства по Статье XIV ДВЗЯИ в 2015-2017 годы, итогом которого стало впервые в истории Организации принятие совместного заявление лидеров двух стран, подтвердивших твердую приверженность скорейшему вступлению в силу ДВЗЯИ. Казахстан вносит практический вклад в укрепление деятельности Организации. В нашей стране расположены пять станций, входящих в состав Международной системы мониторинга за ядерными испытаниями.

Следуя политике всеобщего ядерного разоружения Казахстан, присоединился к Договору о запрещении ядерного оружия и председательствовал в Третьей конференции государств-участников ДЗЯО, главным итогом которой стало принятие Политической декларации. Уникальным в договоре являются положение о помощи жертвам ядерных испытаний и реабилитации зараженных территорий, а также продвижение в этих целях вопроса создания Международного трастового фонда.

Также следует упомянуть создание Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ на Ульбинском металлургическом заводе, в целях обеспечения гарантированных поставок ядерного топлива в случае дестабилизации рынка или нарушения действия других механизмов поставок топлива для атомных электростанций. Это также позволяет государствам не прибегать к самостоятельному обогащению урана и соответственно снижает риски глобального распространения. На такое решение Агентство могло пойти только в случае полной уверенности в неукоснительной приверженности нашей страны в вопросах развития мирного атома и политике нераспространения.

Взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии, одной из главных задач которого является контроль за непереключением ядерных программ на военные цели, актуализировалось после проведения в РК референдума о строительстве АЭС. При строительстве станции будет максимально использован опыт, сформулированный в серии рекомендаций и норм МАГАТЭ, охватывающих весь жизненный цикл АЭС – от строительства и эксплуатации, до утилизации радиоактивных отходов и закрытия станций.

Фото: Kazinform

В целом, проведение выверенной и многовекторной политики в области ядерного разоружения и нераспространения позволило укрепить международный авторитет и позиции Казахстана в качестве ответственного и предсказуемого члена международного сообщества. Разоруженческие договоренности предыдущих лет легли в основу масштабного политического, экономического и инвестиционного взаимодействия с ключевыми государствами мира. В результате наша страна стала наиболее экономически развитым государством в регионе, совместно с иностранными партнерами реализует крупные стратегические проекты в различных сферах.

Позитивное восприятие позиций нашего государства по многим актуальным вопросам связано с тем, что Казахстан предлагает взвешенные решения, основанные на четком следовании целям и принципам Устава ООН.

Выверенные и конструктивные подходы на международной арене позволили повысить роль Казахстана в качестве Средней державы. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, «приверженность Казахстана многостороннему подходу непоколебима, необходимо «строительство мостов, а не стен» для преодоления общих проблем, наиболее разрушительной из которых является ядерная угроза.

Казахстан своими действиями и собственным примером демонстрирует, что самой надежной основой безопасности является не обладание ядерным оружием, а базирующаяся на следовании Уставу ООН конструктивная внешняя политика, направленная на укрепление международного мира, обеспечение стабильного и устойчивого развития государства.