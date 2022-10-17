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Яблоня зацвела в Туркестанской области
17 Октября 2022, 13:19

Яблоня зацвела в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области снова зацвела яблоня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео цветущего дерева во дворе школы № 1 им. Ы. Алтынсарина в Кентау заснял и выложил в социальную сеть пользователь Тимур Омаров.

«В Кентау будто весна. Природа снова оживает», - поделился комментарием один из пользователей под опубликованным видео.

Другие выразили обеспокоенность тем, что в следующем году яблони не зацветут.

В целом на большей части территории Туркестанской области сейчас теплая погода. Температура воздуха +13+15°C днем и +8°C ночью.

В Туркестане в настоящее время, по прогнозу РГП «Казгидромет», температура воздуха составляет +18+20°C.


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