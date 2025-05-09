Я встретил Победу в Чехословакии: история костанайского ветерана

«Снег, мороз, лошади и сани. Вот так я уехал на фронт. Мне только исполнилось восемнадцать. А через десять дней я уже был в пути…» — так начинается рассказ ветерана Великой Отечественной войны, уроженца поселка Талдыколь Житикаринского района (ныне Камышное).

Сельский школьник и первая ответственность

Война началась, когда он только окончил семилетнюю сельскую школу. Рано осознал, что значит ответственность: способного и грамотного парня в селе назначили секретарем сельсовета.

– Председателем была Любовь Расторгуева — депутат, женщина смелая, но неграмотная. Все делопроизводство вел я. Писал, оформлял, вручал повестки. Директор совхоза тогда даже не на машине — на лошади ездил. Такая была жизнь, – вспоминает ветеран.

Работа была серьезная: именно он составлял списки тех, кто подлежал призыву. Спустя полтора года с начала войны он вписал в этот список и самого себя.

– Мне исполнилось 18 лет 10 января 1943 года. Через десять дней — меня уже везли на фронт. Отец отвез меня в райцентр, в Житикару. Сначала — санями на станцию, потом поезд. Долгая дорога, мороз, – рассказывает К. Алдабергенов.

Призывники из Казахстана направлялись в военные лагеря на Урале. Первым делом — санитарный карантин, затем выдача формы, учебка. Его определили в пулеметное училище в Златоусте, где обучали обращению с тяжелыми «Максимами». Но судьба распорядилась иначе.

Отбор в элиту — воздушно-десантные войска

В апреле 1943 года командование объявило отбор в ВДВ. Это были элитные части: десантники должны были быть физически выносливы, дисциплинированы, морально устойчивы.

Фото: Дарья Аверченко

– Не знаю, как выбрали, но, видимо, годился — спортом занимался, сильный был. Нас отобрали и отправили в Киржач, Владимирская область. Там — ни казармы, ни дома. Жили в землянках. Сами строили, сами копали. Вечерами у костров учили тактику, строевую, потом — стрельбы, прыжки с парашютом, – говорит ветеран.

Так он оказался в составе 14-й гвардейской воздушно-десантной бригады под командованием полковника Юматова. В роте пулеметчиков готовились к операциям глубокого тыла, но к началу 1945 года бригаду перебросили на фронт.

– Первый бой у нас был в Венгрии. Тогда мы наступали. Доходило до рукопашной. Нам выдавали финки — не просто ножи, а специальные. Пригодились: в бою не раз приходилось отбиваться, в том числе и в ночных схватках. Потом перешли Дунай — и дальше, на Вену, – отмечает фронтовик.

14-я бригада участвовала в ожесточенных сражениях за Австрию. В середине апреля 1945 года советские части вошли в столицу Третьего рейха на юго-востоке — Вену. За участие в этих боях ветеран награждён медалью «За взятие Вены».

День Победы — в Чехословакии

– 9 мая 1945 года. Мы стояли в чешском посёлке. Утром, как всегда, зашли к местным — нас накормили хлебом с маргарином. И тут прибегают офицеры: «Война окончена! Победа!» А потом — слезы. Никто не кричал, не прыгал — просто молчали. Даже радость была тихая. Мы не могли поверить, – трогательно вспоминает ветеран.

Фото: Дарья Аверченко

Но на следующий день бой продолжился: немецкие части не сдавались. Они надеялись прорваться к американцам, сдаться им. Бои продолжились до 12 мая.

После войны — долгая жизнь и труд

Ветеран прошел всю Европу — от Урала до Дуная. Вернулся в Казахстан. Работал. Женился. Воспитал детей. И всю жизнь носил ордена не ради парадов, а ради памяти.

– Мои друзья погибли. Многие не дожили до Победы. Я вот дожил — значит, должен рассказывать. Пусть помнят. Это не кино. Это мы все пережили, – говорит он.

К слову, несмотря на преклонный возраст, вместе с супругой они любят гулять по городским улицам.

Фото: Дарья Аверченко

Касымхан Алдабергенов – один из немногих ветеранов, которых можно поздравить лично. Буквально в преддверии 80-летия Победы его посетил аким Костанайской области Кумар Аксакалов и поздравил с праздником.

Он — один из последних свидетелей великой эпохи, прошедший сквозь ужасы войны, сохранивший достоинство, силу духа и память о каждом дне той суровой поры. Его история — живая связь поколений, урок мужества, долга и любви к Родине.

Фото: акимат Костанайской области

Пока такие люди рядом, жива и сама Победа.

Накануне Kazinform писал об участнице партизанского движения во время Второй мировой войны, — Тургаш (настоящее имя —Турганбике) Жумабаевой.