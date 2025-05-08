Партизанка с младенцем на спине: история женского подвига

О жизненном пути фронтовика рассказал член Союза журналистов Казахстана Рысбай Каримов, написавший несколько книг на тему войны.

Тургаш Жумабаева родилась в 1922 году в Жалагашской зимовке и училась в местной школе. Однако из-за семейного положения высшее образование получить не удалось. Зато в том же году познакомилась с Батырханом Каражигитовым, который приехал в отпуск с военной службы из Беларуси.

В 1940 году у них родился сын, они поселились в Западном военном округе Беларуси, где служил ее муж. Однако это радостное событие рассеяла война.

— 22 июня 1941 года в 4 часа утра Батырхан, выехавший на работу по военной тревоге, вскоре попросил Тургаш немедленно вернуться в страну. Но уже тогда они оказались в осаде врага. Жители, сбежавшие из военного городка из-за беспорядков, были вынуждены укрыться в Лугайском лесу. Среди них немало военнослужащих, командиров званий, сержантов и красноармейцев, политработников, которые остались или заблудились в своих подразделениях. Начальник выездной типографии стрелковой дивизии № 2, старший политический лидер Уали Оразбаев собирает беженцев и присоединяет их к подпольной вооруженной группе. Тургаш, находящийся в тревожном состоянии, не имея возможности получить известие от мужа, исполняет приказ, нося малыша на спине и на руках. Тургаш Жумабаева — одна из 1500 наших соотечественников, участвовавших в партизанском движении в Беларуси. За короткое время она освоила радиотехнику и немецкий язык. Расшифровывала командиру конфиденциальные данные и передавала очень важную и необходимую информацию, — говорит Рысбай Каримов.

Фото Рысбай Кәрімовтың жеке мұрағатынан

Это письмо, написанное для односельчан казахской девушки, которая привязывала сына к спине и открывала огонь по врагу, не оставило никого равнодушным.

— Идет борьба между жизнью и смертью. Мы отступаем от пуль. В какой-то момент ребенок на моей спине стал тяжелым. Я не могла понять, что произошло. Мое сердце словно почувствовало какое-то зло. Но смотреть не было времени. Немецкие автоматчики с собаками преследовали нас по пятам, мы только и думали о спасении. Сражаясь за жизнь, нам удалось убежать от врага. Придя в отряд, я сказала своим товарищам: «мой малыш на спине, кажется, не двигается, сними и посмотри». Оказалось, что он словил вражескую пулю и погиб, — сказала она.

По словам Рысбая Каримова, супруги-фронтовики вернулись на родину в 1945 году.

Однако здоровье Тургаш Жумабаевой ухудшилось, и она скончалась в 1947 году, когда ей было всего 25 лет.

Она семь раз участвовала в крупных сражениях, во всех проявила мужество и была награждена медалями «За отвагу», «Партизан I степени», «Партизан Великой Отечественной войны II степени».