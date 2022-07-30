30 Июля 2022 09:43

Я с детства хотел стать ученым - академик Мейрбек Молдабеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известному советскому и казахстанскому ученому в области механики и машиноведения, одному из основателей космической науки Казахстана, доктору технических наук, профессору, академику НАН РК Мейрбеку Молдабекову исполнилось 75 лет. В сентябре в Алматы состоится международная научно-практическая конференция, посвященная этой дате, сегодня же Мейрбек Молдабекович - гость МИА «Казинформ».

- Мейрбек Молдабекович, примите поздравления с юбилеем и пожелания всех благ. Вся Ваша жизнь была посвящена служению науке, космосу и творчеству. Какой главный итог могли бы подвести сегодня?

- Вы верно сказали – да, это было именно служение науке, космосу и творчеству. Оглядываясь на пройденный жизненный путь, чувствую только благодарность. Всевышнему, родным и близким, людям, которые оказались надежными спутниками на этом, в самом деле, космическом пути. Ты счастлив, когда понимаешь, что сумел в жизни воплотить свои мечты, планы.

Оказывается, когда я был еще младшеклассником, директор нашей сельской школы в поселке Томенарык Кызылординской области Иван Константинович Истоков сказал моей матери: «Ваш сын будет академиком». В школе я учился хорошо, тянулся к знаниям, и все родственники после «предсказания» директора школы тоже не стали сомневаться, что я стану стать ученым. Так детская мечта моя сбылась, и в этом мне помогли замечательные люди.

После окончания Московского авиационного института, благодаря моему научному руководителю в аспирантуре профессору Николаю Ивановичу Соколову, получил фундаментальные знания в системе управления летательными аппаратами – была создана адаптивная система управления самолетами-истребителями «МИГ-29», которая до сих пор используется.

Далее моим наставником стал ректор КазГУ Омирбек Асланович Жолдасбеков, который предложил мне работать на факультете механики и прикладной математики. Тема научной школы академика Жлдасбекова по теории механизмов и машиноведения получила международный статус.

В 1992 году получил приглашение Токтара Аубакирова стать заместителем Генерального директора созданного Национального аэрокосмического агентства (НАКА) РК, которое он возглавил. С того времени судьба связала меня с Байконуром и особыми людьми, посвященными в космос. Именно этот людской ресурс моих друзей, коллег, профессионалов своего дела, честных и преданных своей Родине людей, умеющих служить своему народу, считаю главным своим богатством и итогом работы.

- Да, в первые годы независимости РК Вам была поручена важная задача создания непосредственно на Байконуре управления космодрома Байконур НАКА РК. Что было самым сложным?

- Создать управление космического агентства Казахстана на бумаге и на деле оказалось делом непростым. В первом составе управления были инженеры-испытатели Байконура, российские офицеры, опытные специалисты, они оказали большую теоретическую и практическую помощь. Инвентаризация объектов космодрома, оценка их технического состояния, разработка нормативной базы, договора аренды Байконура, прав граждан Казахстана - это был очень большой объем работ. Выручало то, что мы все, и россияне, и казахстанцы - выходцы из Советского Союза были вместе, помогали друг другу в работе. Понимая, что нам всем надо сохранить космодром и город Байконур в условиях распада СССР.

Здесь тоже хотел бы сказать о моих байконурских друзьях, истинных патриотах Казахстана и Байконура. Это Тарбие Сарабекова, в то время возглавлявшая Комитет по приватизации, семья Ергазы Нургалиева – первого спецпредставителя Президента РК на комплексе Байконур, военный инженер Рахметкали Умаров, Магауя Ажмолдаев - инженер-строитель Байконура. Вместе мы начинали казахстанский космос с Байконура, и сегодня продолжаем работать в этой сфере.

- Если говорить о Вашем личном вкладе в развитие казахстанского космоса, как бы Вы сами могли его представить?

- Думаю, что вклад этот определенный. На начальном этапе, как я уже говорил, участие во всех работах по инвентаризации объектов космодрома Байконур, научно-техническая разработка первой госпрограммы по космической деятельности 2001-2005 годов. 9 проектов этой программы были выполнены.

Не только как один из руководителей Аэрокосмического комитета РК, но, прежде всего, как ученый, принимал участие в реализации таких разработок, как создание экспериментальных солнечных датчиков, звездного датчика, системы ориентации спутников, бортового комплекса управления наноспутников, испытательных стендов. А из реализованных проектов это система высокоточной спутниковой навигации (СВСН), система экстренного реагирования при авариях и катастрофах (ЭВАК), космическая система научного и технологического назначения KazSTSat.

Но самым успешным периодом для развития космической деятельности Казахстана, считаю, был период с 2007 по 2014 годы, когда, когда созданное Указом Президента Национальное космическое агентство возглавлял Талгат Мусабаев. Фактически за 7 лет удалось создать космическую отрасль Казахстана: это и национальные спутниковые системы, наземные комплексы управления, строительство Национального космического центра для новых космических технологий. Работа сплоченной команды опытных специалистов, объединенных высокой идеей создания казахстанского космоса, была очень эффективной. Как сказали наши французские партнеры, в тот период Казахстан в освоении космоса за 7 лет прошел путь, равным нескольким десятилетиям в других странах. Поэтому, без ложной скромности могу дать хорошую объективную оценку своей работе.

- Каким видятся Вам перспективы дальнейшего развития казахстанкого космоса?

- Если сравнивать объемы финансирования космической отрасли Казахстана в целом в мире, то они весьма скромны. Надо признать, что Казкосмому сегодня даны небольшие перспективы, чтобы выйти на передовые позиции. Надо быть реалистом – развитие казахстанского космоса сегодня должно носить прагматичный характер. Надо переводить на практические рельсы производство высокотехнологичной продукции с применением космических технологий, отдельных приборов и услуг, направленных на решение задач экономики страны. Большие программы не нужны.

Вот, например, космодром Байконур. Военный полигон создавался как ядерный щит СССР во времена холодной войны. Масштабы космодрома немалые – площадь 7 тыс. кв. км. На территории избыточность оборудования, неэффективного с коммерческой точки зрения. Сохранять весь объем космодрома, содержать его у РК нет необходимости. Нам нужен свой стартовый комплекс, своя ракета-носитель, свое производство «под ключ», Байконур, безусловно, место святое не только для Казахстана, но и для всех советских людей, создававших этот уникальный объект. Надо сказать, что труд этих людей, окупился сторицей. В конце 90-х, начале 2000-х годов космодром Байконур занимал первое место по коммерческим запускам, зарабатывая до 1 млрд долларов год. Сейчас ситуация поменялась. Россия строит свой космодром и нам нужно принимать решение по модернизации и сохранению космодрома в интересах нашей страны.

- Меирбек Молдабекович, Вас называют аксакалом казахстанского космоса. Поделитесь опытом: как не потерять живость ума, энергичность и целеустремленность, которые характерны для Вас?

- Вы знаете,в период распада СССР случился разрыв поколений, которые занимались инженерной, производственной, научно-технической деятельностью. Наука остановилась, производство остановилось, большинство инженеров, ученых ушли на заработки в торговлю, частный бизнес. В этот период мы потеряли целое поколение специалистов науки и техники. В космической отрасли работу вело старшее поколение опытных инженеров, когда пришло время передавать дело, оказалось, что среднего поколения специалистов по космосу просто нет. Встала большая задача: кому оставить в наследство созданную космическую отрасль? К руководству пришли молодые люди без профессиональных навыков, но сейчас ситуация выправляется.

Конечно, успехи не приходят сами собой, они приходят через труд, профессиональные знания, целеустремленность, упорство. Хотелось бы передать новому поколению Казкосмоса то особое понятие патриотизма, которое включает в себя не только общую любовь к родине, а именно к своему делу по сохранению и развитию казахстанской космической отрасли. В целом же желаю молодежи всегда идти вперед, не уставать учиться, в том числе учиться на ошибках, в первую очередь - на своих. Для достижения целей применять на практике свои знания, обязательно жить честным трудом.

- А как сейчас с музыкой, творчеством обстоят дела, общаетесь ли с друзьями из ансамбля «Дос-Мукасан», одним из основателей которого являетесь?

- В моей жизни был трудный момент выбора. Тогда «Дос-Мукасан» был в начале своей суперпопулярности, у нас прекрасная команда, молодость, романтика, успех, но мне надо было сделать выбор: наука или музыка. И я сделал его, поехав учиться в аспирантуру Московского авиационного инстиуа вместо концертного турне. Но с друзьями, конечно, общаюсь, одно время участвовал и в концертах, юбилеях нашего ансамбля. В годы работы в Национальном космическом агентстве из-за огромной занятости заметно отдалился от музыкального творчества. Сейчас времени стало побольше. Продолжаю заниматься решением научных задач по разработке отечественной космической техники в качестве главного научного сотрудника в Институте космической техники и технологий. Занимаюсь научным руководством проектов, руковожу докторантами, подготовкой научно-технических кадров как внештатный советник Председателя Казкосмоса. Ну, а для восстановления прежней формы музыканта продолжаю петь, играть на гитаре. Ведь это тоже моя миссия – служить творчеству!

- Спасибо Вам за интервью.