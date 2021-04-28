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    15:03, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана началась в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сессия проходит под лозунгом «30 лет единства, мира и согласия». В работе сессии в формате онлайн примут участие более 550 человек. В их числе члены Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, представители НПО, научной, творческой интеллигенции и СМИ.

    Как отмечают эксперты, важным моментом является то, что Ассамблея является авторитетным медиатором в области профилактики межэтнических споров и конфликтов. Ожидается, что особое внимание в рамках сессии будет уделяться межэтнической медиации.

    Как известно, тема сотрудничества широко обсуждается ежегодно на сессии АНК.

    В настоящее время в республике действует около двух тысяч советов общественного согласия при АНК. Обеспечивая взаимодействие институтов гражданского общества и власти, советы осуществляют общественный контроль за реализацией госорганами мероприятий по социально-экономическому развитию на местах, а также проводят мониторинг проблем населения.

    Ранее Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова. В ходе встречи Нурсултан Назарбаев был проинформирован о ситуации в сфере межэтнических отношений в стране и ходе подготовки к предстоящей XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой «30 лет единства, мира и согласия».

    Отдельное внимание было уделено работе региональных Домов дружбы. Первый Президент указал на важность совместной работы акиматов и Ассамблеи народа Казахстана по дальнейшей реализации государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства в регионах страны. В завершение встречи Председатель Ассамблеи народа Казахстана дал ряд конкретных поручений.


    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана АНК Главная
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