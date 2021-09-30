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    13:22, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    XVII форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России открылся в Кокшетау

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау началась работа XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В работе XVII форума межрегионального сотрудничества двух стран принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин.

    Мероприятие проводится в онлайн-формате. Отметим, что на телеканале «Хабар 24» доступна прямая трансляция с мероприятия.

    Темой Форума в текущем году станет «Сотрудничество в области экологии и «зеленого» роста». Мероприятие является эффективной площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия между регионами двух государств, укрепления двусторонних отношений, активизации контактов деловых кругов и общения представителей государственных органов и бизнеса.

    Как ранее сообщалось, в рамках Форума запланирована встреча глав государств, в ходе которой ожидается обсуждение приоритетных направлений стратегического партнерства Казахстана и России.

    Участники дискуссий также обсудят вопросы управления трансграничными водными объектами, проблемы изменения климата и декарбонизации, охраны животного и растительного мира.

    Пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали накануне сообщал, что по итогам Форума запланировано подписание ряда документов.

    Напомним, 20 сентября Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В ходе беседы стороны, высказав удовлетворение развитием торгово-экономических отношений, подчеркнули важность Межрегионального форума в Кокшетау.


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