XVII форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России открылся в Кокшетау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау началась работа XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе XVII форума межрегионального сотрудничества двух стран принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин.

Мероприятие проводится в онлайн-формате. Отметим, что на телеканале «Хабар 24» доступна прямая трансляция с мероприятия.

Темой Форума в текущем году станет «Сотрудничество в области экологии и «зеленого» роста». Мероприятие является эффективной площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия между регионами двух государств, укрепления двусторонних отношений, активизации контактов деловых кругов и общения представителей государственных органов и бизнеса.

Как ранее сообщалось, в рамках Форума запланирована встреча глав государств, в ходе которой ожидается обсуждение приоритетных направлений стратегического партнерства Казахстана и России.

Участники дискуссий также обсудят вопросы управления трансграничными водными объектами, проблемы изменения климата и декарбонизации, охраны животного и растительного мира.

Пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали накануне сообщал, что по итогам Форума запланировано подписание ряда документов.

Напомним, 20 сентября Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В ходе беседы стороны, высказав удовлетворение развитием торгово-экономических отношений, подчеркнули важность Межрегионального форума в Кокшетау.