White Hill Capital и Yandex Qazaqstan договорились о сотрудничестве

Партнеры надеются, что сотрудничество создаст условия для более системного развития стартап-экосистемы в стране: объединит инвестиционную экспертизу фонда и международный опыт Yango Group. Это новая для Казахстана модель поддержки инноваций.

— Для нас важно, что к фонду присоединяется команда, которая хорошо понимает рынок технологий уже в десятках стран. Доверие Yango Ventures показывает, что наша работа приносит результат: мы создаем ценность и формируем среду, в которой стартапы могут расти быстрее. Это первый случай в стране, когда международная технологическая группа инвестирует в венчурную управляющую компанию, а не в отдельные стартапы. Данное решение отражает растущий интерес крупных технологических игроков к рынку Центральной Азии, — отметил Аслан Султанов, управляющий партнер и CEO White Hill Capital.

Yango Ventures

Yango Ventures — корпоративный венчурный фонд технологической компании Yango Group. Фонд ориентируется на стартапы на ранних стадиях — от Seed до Series B — в секторах O2O (Online-to-Offline), B2B SaaS и FinTech. Фонд стартовал с капиталом $20 млн, в будущем планируется расширение инвестиционной базы.

White Hill Capital

White Hill Capital — венчурная управляющая компания, инвестирующая в технологические стартапы на ранних стадиях и поддерживающая их масштабирование. Работая по модели blended finance, она способствует развитию инновационной экосистемы через партнёрства и инвестиционные программы.