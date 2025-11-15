РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:34, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    White Hill Capital и Yandex Qazaqstan договорились о сотрудничестве

    White Hill Capital, управляющая компания Tumar Venture Fund объявила, что к фонду присоединился новый инвестор — Yango Ventures, корпоративный венчурный фонд группы компаний Yango Group, материнской компании Yandex Qazaqstan, передает агентство Kazinform.

    White Hill Capital и Yandex Qazaqstan договорились о сотрудничестве
    Фото: Yandex Qazaqstan

    Партнеры надеются, что сотрудничество создаст условия для более системного развития стартап-экосистемы в стране: объединит инвестиционную экспертизу фонда и международный опыт Yango Group. Это новая для Казахстана модель поддержки инноваций.

    — Для нас важно, что к фонду присоединяется команда, которая хорошо понимает рынок технологий уже в десятках стран. Доверие Yango Ventures показывает, что наша работа приносит результат: мы создаем ценность и формируем среду, в которой стартапы могут расти быстрее. Это первый случай в стране, когда международная технологическая группа инвестирует в венчурную управляющую компанию, а не в отдельные стартапы. Данное решение отражает растущий интерес крупных технологических игроков к рынку Центральной Азии, — отметил Аслан Султанов, управляющий партнер и CEO White Hill Capital.

    Yango Ventures

    Yango Ventures — корпоративный венчурный фонд технологической компании Yango Group. Фонд ориентируется на стартапы на ранних стадиях — от Seed до Series B — в секторах O2O (Online-to-Offline), B2B SaaS и FinTech. Фонд стартовал с капиталом $20 млн, в будущем планируется расширение инвестиционной базы.

    White Hill Capital

    White Hill Capital — венчурная управляющая компания, инвестирующая в технологические стартапы на ранних стадиях и поддерживающая их масштабирование. Работая по модели blended finance, она способствует развитию инновационной экосистемы через партнёрства и инвестиционные программы.

    Инвестиции Яндекс Сотрудничество Наука и инновации
