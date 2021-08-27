Взрывы прекратились, но пожар продолжается - Минобороны о ситуации в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На месте происшествия проведено совещание министра обороны с акимом Жамбылской области, министром по чрезвычайным ситуациям, руководителями оперативных штабов госорганов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минобороны РК.

Как сообщает пресс-служба ведомства, скоординированы действия всех госорганов по ликвидации последствий происшествия, в том числе подразделений Вооруженных Сил, департамента по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, акимата, медицинских учреждений.

«В воинской части на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области взрывы прекратились, но пожар продолжается.

Хранение инженерных боеприпасов на складе осуществляется в наземных хранилищах. Подземных хранилищ на складах не имеется. Содержание и хранение в данной воинской части других видов боеприпасов (артиллерийских, реактивных, ракетных, стрелковых) не осуществляется.

Инженерные боеприпасы не оснащены снарядами, при возгорании и взрыве не производят разлета осколков и крупных фрагментов. При этом ряд взрывчатых веществ могут гореть и взрываться, производя ударную волну, большое количества пламени и шумовой эффект», - говорится в сообщении Минобороны РК.

Ранее сообщалось, что продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила.

По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 26 августа 23.30 ч. в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.

Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.

Получение информации, а также визуальный осмотр места происшествия затруднено взрывами и пожаром.

Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс.

С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Министром обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Принимаются все меры по ликвидации ЧС, сказал ранее заместитель акима Жамбылской области Даулет Карибек.

«Не следует паниковать, лучше оставаться на своих местах. Сейчас работы затруднены тем, что пожар еще не закончился, как вы сами видите, - сказал Даулет Карибек. – Идут взрывы, поэтому пожарные не могут близко подойти. Погибших нет. Просьба не поддаваться панике и не распускать неверные сведения об эвакуации и не подходить близко к окнам».

В областном центре подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии. Дополнительно может быть развернуто еще 1000 койко-мест.

Специально для предоставления информации по волнующим граждан вопросам, связанных с этой ситуацией:

- можно позвонить на номер 109;

- можно отправить сообщение на линию WhatsApp

8-778-810-91-09.

Также вы можете позвонить на горячую линию по телефону 8 (7262) 51-41-67.



