Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Взрыв в 16-этажном жилом доме произошел в Караганде: трое погибли

10 Января 2023, 22:43
Взрыв в 16-этажном жилом доме произошел в Караганде: трое погибли

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде произошел взрыв газа на 8-м этаже 16-этажного жилого дома. Информация о жертвах уточняется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ЧП случилось в Караганде. Взрыв газа произошел в 16-этажном одноподъездном, 127- квартирном жилом доме. Хлопок произошел на 8-м этаже.

«По прибытии по внешним признакам горение квартиры открытым пламенем на 8-м этаже. Силами спасателей из квартир подъезда проводится эвакуация и спасение людей. В подъезде сильное задымление. На месте силы и средства ДЧС Карагандинской области, оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф, всего 50 человек личного состава и 12 единиц техники», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Усилиями пожарных в 22:37 пожар локализован. В квартире, где произошел предварительно взрыв, найдены тела трех погибших. Еще один пострадавший госпитализирован.


Новости по теме
Более 12 тысяч человек спасли сотрудники МЧС в 2022 году
Давка в Сеуле: расследование возложило вину за трагедию на местных чиновников
Девятерых спасли и более 70 человек эвакуировали из пожаров за сутки в Казахстане
Теги:
Читайте также
Более 12 тысяч человек спасли сотрудники МЧС в 2022 году
Давка в Сеуле: расследование возложило вину за трагедию на местных чиновников
Названа причина смерти ребенка в городском бассейне Байконура
Девятерых спасли и более 70 человек эвакуировали из пожаров за сутки в Казахстане
В результате торнадо в США погибли семь человек
На Филиппинах в результате наводнений погибли 17 человек
Водоснабжение в Бостандыкском районе Алматы восстановят через несколько часов
Спасшая мужчину на пожаре в Петропавловске 19-летняя девушка награждена медалью
Новости партнеров
Популярное
1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
2 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
3 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау

Лента новостей