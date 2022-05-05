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Взрыв цистерны с ГСМ предотвратили пожарные в Алматы
5 Мая 2022 00:58

Взрыв цистерны с ГСМ предотвратили пожарные в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ликвидации пожара автоцистерны с горюче-смазочными материалами задействованы 28 единиц техники и 106 человек личного состава ДЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Алматы сообщили, что пожар локализован в 21:20, ликвидирован в 21:51. Площадь возгорания составила 80 кв. м.

«Принятыми мерами удалось предотвратить взрыв, отстоять от огня надземный резервуарный парк с ГСМ, состоящий из 10 резервуаров, из которых 4 штуки с 150 тоннами, 5 штук с 80 тоннами и один резервуар с 50 тоннами», - уточнили в ДЧС.



Ранее сообщалось, что 4 мая около 20:20 в Жетысуском районе загорелись автоцистерны с ГСМ по улице Ангарская, 97А. Создалась угроза взрыва расположенных рядом надземных резервуаров. Личный состав работал с соблюдением мер безопасности в теплоотражательных костюмах.

В ликвидации пожара задействованы 106 человек личного состава ДЧС и 28 единиц техники, один пожарный поезд, 10 человек ЖД станции Алматы-1, 10 единиц техники и 30 человек департамента полиции, а также сотрудники скорой медпомощи, центра медицины катастроф, Алматы Су, Алматы-Тазалык, ТОО «ГаулерАстрой», газовой службы и работники ТОО «Электросеть-Пром».



Автор:
Корреспондент
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