Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Взрыв баллонов предотвратили пожарные в Талдыкоргане

19 Января 2023, 14:44
Взрыв баллонов предотвратили пожарные в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане по улице Жансугурова в кафе быстрого питания (фастфуд) произошло возгорание в кухонном помещении на площади 50 квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Жетысуской области, возгорание произошло 19 января в 07:50. Оно локализовано в 08:20 и ликвидировано в 08:27. В тушении пожара были задействованы 24 сотрудника и шесть единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

«Пожарные СПЧ-1 города Талдыкоргана Равиль Шарафудинов, Адиль Калиев и Алмас Сексенбаев, рискуя своими жизнями, вынесли из горящего помещения три кислородных баллона и один газовый баллон (25-литровый). Благодаря оперативным действиям сотрудников ДЧС не допущено распространение огня на все здание площадью более 300 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки фритюрницы, предназначенной для жарки картофеля.


Фото: пресс-служба МЧС


Новости по теме
Оставившую целый микрорайон без тепла и воды аварию устранили в Атырау
Пожар произошел на ТЭЦ в Риддере
Десять человек спасли при пожаре в жилом доме в Талдыкоргане
Теги:
Читайте также
Оставившую целый микрорайон без тепла и воды аварию устранили в Атырау
Пожар произошел на ТЭЦ в Риддере
Более 100 многоэтажных домов остались без отопления в Атырау
Десять человек спасли при пожаре в жилом доме в Талдыкоргане
Новый проект в связи с ростом ДТП запустили в Алматинской области
Солдат срочной службы погиб близ Астаны
250 человек эвакуировали из-за пожара в супермаркете Петропавловска
ЧП произошло на «АрселорМиттал Темиртау»
Новости партнеров
Популярное
1 Николай Дычко назначен акимом Павлодарского района
2 Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды
3 Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области
4 Руслан Кенжебеков назначен акимом Актогайского района Карагандинской области
5 Жандарбек Туребеков назначен руководителем аппарата акима Экибастуза

Лента новостей