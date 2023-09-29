Взрыв котла на ТЭЦ-3 Караганды – фейк

В социальных сетях появились пересылаемые через мессенджеры аудиосообщения и видео, о том, что на ТЭЦ-3 Караганды взорвался котлоагрегат. Аким города Мейрам Кожухов и генеральный директор ТЭЦ-3 Флюр Гарипов опровергли эти сообщения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После вчерашнего электрического коллапса в социальных сетях появились множество публикаций о взрыве котлоагрегата в Теплоэнергоцентре Караганды.

На видео был виден поток пара вокруг турбин. В постах пабликов писали, что электричество городу включили временно, и на ремонт сетей понадобится больше недели. Однако власти города спешат успокоить жителей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Денис Денски (@denski_blog)

Аким Караганды Мейрам Кожухов на своей странице в Instagram ночью выложил видео, где генеральный директор ТЭЦ-3 Флюр Гарипов подробно объясняет причину большого количества пара, и опровергает версию о взрыве.

- Сейчас станция находится в штатном режиме. В работе 3 котла и 3 турбины. Генерация порядка 260 мегаватт составляет, и производится растопка котла №1 и пуск турбины №6. Ориентировочно через два часа мы восстановим нагрузку. Порядка до 380 мВт будет суммарная мощность. По поводу тех фейков среди населения, которое сегодня активно у нас было представлено в соцсетях и так далее. Взрыв котла цеха, который был представлен на фотографии с выбросом пара - этот пар выбрасывается с предохранной защитой. То есть, когда останавливается основное оборудование, котлы находятся под давлением 140 атмосфер. Температура перегретого пара составляет порядка 550 градусов и одномоментно закупорить эту силу невозможно. Поэтому выбрасывают пар через специальное устройство, это воздушники. Что касается того, что будет перенапряжение сетей. Был дефект на ограничители перенапряжения, он выведен сейчас из системы. Остальное все устройство высоковольтное находится в работе. Подстанции 110 и 220 кВт - в штатном режиме. Все оборудование включено, ограничения на потребителей нет. Вся та мощность, которая сейчас генерируется, она отдается в город без ограничения, поэтому никаких отключений не планируется, никаких перенапряжений не может быть и ничего не будет, - заверил гендиректор ТЭЦ-3.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кожухов Мейрам (@meiram_kozhukhov)

Также ночью в Теплоэнергоцентре Караганды начали растопку котла. На выходных, как ранее обещал аким города, в дома начнут запускать тепло.