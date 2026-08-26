Взлетно-посадочную полосу обновляют в аэропорту Алматы

Работы проводятся в рамках модернизации аэродромной инфраструктуры.

На отдельных участках обновляют асфальтовое покрытие, выполняют капитальные ремонтные работы и модернизируют светосигнальное оборудование.

На сегодняшний день завершено девять этапов ремонта, обновлено 10,7 тыс. квадратных метров покрытия взлетно-посадочной полосы. Также предусмотрена замена более 180 огней взлетно-посадочной полосы, из которых свыше 80 уже заменены.

Работы проводятся поэтапно и непрерывно.

– Наличие двух взлетно-посадочных полос позволяет проводить работы без остановки операционной деятельности. Во время временного закрытия ВПП 05R-23L взлеты и посадки воздушных судов выполняются на ВПП 05L-23R, – сообщили в международном аэропорту Алматы.

Ранее сообщалось, что основные работы по модернизации терминала внутренних рейсов международного аэропорта Алматы планируют завершить до конца сентября.

Отметим, что в июне этого года на территории аэропорта Алматы во время строительных работ произошло падение строительной конструкции. В аэропорту тогда пояснили, что при монтаже инженерных систем частично разъединился элемент гибкой вентиляционной гофры во время его опускания ниже уровня потолка. В результате инцидента никто не пострадал.

Между тем в аэропорту Шымкента идет строительство новой взлетно-посадочной полосы. Таким образом, там будут функционировать две взлетно-посадочные полосы.