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    В Жамбылской области землю продали в три раза дороже кадастровой стоимости

    Стартовая цена участков составляла 78,2 млн тенге, однако по итогам электронных торгов покупатели заплатили за них уже 267,3 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    земля
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    В Жамбылской области за первое полугодие 2026 года провели 33 электронных аукциона по земельным участкам. Как сообщили в управлении земельных отношений акимата области, общая площадь реализованных участков составила 38 га, а их кадастровая стоимость оценивалась в 78,2 млн тенге. Однако по итогам торгов участки были проданы за 267,3 млн тенге.

    Рост итоговой суммы в управлении объясняют самой процедурой реализации земли. Если участок находится в государственной собственности и еще не передан в пользование, права на него предоставляются через торги. Это предусмотрено статьей 48 Земельного кодекса РК. В таких случаях кадастровая стоимость фактически становится стартовой, а окончательная цена формируется уже по итогам аукциона.

    По словам руководителя управления земельных отношений акимата Жамбылской области Данияра Утепова, за шесть месяцев в ведомство также поступило 48 заявлений в сфере оказания государственных услуг.

    Все они были рассмотрены положительно. В 18 случаях речь шла об утверждении землеустроительных проектов по формированию участков, еще в 30 — о предоставлении прав на земли государственной собственности без проведения торгов.

    Ранее Министерство сельского хозяйства изменило правила проведения электронных торгов по продаже земельных участков и права их аренды.

    Более 42 тысяч гектаров пастбищ вернули государству в Жамбылской области.



    Цена Земельный участок Закон и право Регионы Казахстана Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор