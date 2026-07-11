В Жамбылской области землю продали в три раза дороже кадастровой стоимости

Стартовая цена участков составляла 78,2 млн тенге, однако по итогам электронных торгов покупатели заплатили за них уже 267,3 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Жамбылской области за первое полугодие 2026 года провели 33 электронных аукциона по земельным участкам. Как сообщили в управлении земельных отношений акимата области, общая площадь реализованных участков составила 38 га, а их кадастровая стоимость оценивалась в 78,2 млн тенге. Однако по итогам торгов участки были проданы за 267,3 млн тенге.

Рост итоговой суммы в управлении объясняют самой процедурой реализации земли. Если участок находится в государственной собственности и еще не передан в пользование, права на него предоставляются через торги. Это предусмотрено статьей 48 Земельного кодекса РК. В таких случаях кадастровая стоимость фактически становится стартовой, а окончательная цена формируется уже по итогам аукциона.

По словам руководителя управления земельных отношений акимата Жамбылской области Данияра Утепова, за шесть месяцев в ведомство также поступило 48 заявлений в сфере оказания государственных услуг.

Все они были рассмотрены положительно. В 18 случаях речь шла об утверждении землеустроительных проектов по формированию участков, еще в 30 — о предоставлении прав на земли государственной собственности без проведения торгов.

Ранее Министерство сельского хозяйства изменило правила проведения электронных торгов по продаже земельных участков и права их аренды.

Более 42 тысяч гектаров пастбищ вернули государству в Жамбылской области.





