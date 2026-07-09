Более 42 тысяч гектаров пастбищ вернули государству в Жамбылской области

Регион уже превысил годовой план по возврату сельхозземель, которые не использовались по назначению или осваивались с нарушениями, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Жамбылской области с начала 2026 года в государственную собственность возвращены 47 536,43 га земель сельскохозяйственного назначения.

Основная часть возвращенных участков — это пастбища. Их площадь составила 42 502,46 га. Кроме того, государству вернули 2969,05 га пашни и 2064,93 га прочих земель.

По данным департамента по управлению земельными ресурсами Жамбылской области, речь идет о землях, которые не использовались по целевому назначению либо использовались с нарушением требований законодательства.

На 2026 год для региона был установлен план по возврату 40 тыс. га сельскохозяйственных земель. Специалисты отчитываются, что, таким образом, уже за полгода этот показатель оказался выше годового ориентира.

В департаменте отмечают, что вопрос возврата таких участков особенно важен для сельских районов, где нехватка пастбищ остается одной из частых проблем для жителей и фермеров. После возврата в государственный фонд такие земли могут быть заново вовлечены в оборот в установленном законом порядке.

В рамках земельного контроля в регионе также проводились проверки сельхозучастков. Нарушения выявлены на площади 6,57 га. По итогам проверок нарушителям выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Ранее сообщалось, что земельные участки стоимостью 48 млн тенге вернули государству в Туркестанской области.



