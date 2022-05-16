23:40
16 Мая 2022 22:38
Взаимодействие в торгово-экономической сфере обсудили Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
«После завершения юбилейного саммита ОДКБ Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе взаимодействие в торгово-экономической сфере, а также график предстоящих мероприятий», - говорится в публикации пресс-службы Президента Республики Казахстана в Telegram -канале «БОРТ №1».
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