16 Мая 2022 22:38

Взаимодействие в торгово-экономической сфере обсудили Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

«После завершения юбилейного саммита ОДКБ Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе взаимодействие в торгово-экономической сфере, а также график предстоящих мероприятий», - говорится в публикации пресс-службы Президента Республики Казахстана в Telegram -канале «БОРТ №1».



