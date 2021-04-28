Вызовы становятся все более опасными для благополучия государств – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глобальный мир стремительно меняется и вступил в период беспрецедентной трансформации. Наступает совершенно новая реальность в политике и экономике, в общественной жизни и технологическом развитии. В различных регионах планеты обостряются религиозные противоречия, проявляются ксенофобские настроения», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, эти вызовы становятся все более опасными для благополучия государств, особенно в условиях массированной атаки коронавируса.

«Тем более, повышенное политическое и практическое значение приобретает сегодняшняя глубокая, яркая речь Елбасы. На фоне геополитической нестабильности в мире, Казахстан, тем не менее, обладает очевидным запасом прочности. Это согласие единства народа, это наш экономический потенциал. Опираясь на созданные Елбасы финансовые возможности, финансовый потенциал, Правительство смогло оказать беспрецедентную материальную помощь огромному количеству людей – это более 4,5 млн человек», - заключил К. Токаев.

Напомним, сегодня в Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана. В ходе сессии Руководство Ассамблеей народа Казахстана Елбасы передал Касым-Жомарту Токаеву.