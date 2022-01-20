Выйти на мировой рынок с казахстанскими породами овец готовится фермер из Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Основатель племенного центра по разведению эдильбаевской, казахской курдючной грубошерстной породы овец «QAZAQ QOY» Алмат Жарасбаев планирует популяризировать казахские породы овец не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. О том, как пришёл в овцеводство и что стремительно стимулирует развивать сельский бизнес, Алмат Жарасбаев рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Алмат Есенгалиевич, расскажите, как Вы пришли к овцеводству?

- Все началась с детства. Я родился в семье животноводов. Отец у меня учёный зоотехник -селекционер. С детства, лет с 6, как многие аульские мальчики, пас овец. Можно сказать, практически до 20 лет. Потом пошёл работать в органы национальной безопасности. Между школой и органами закончил КРУ имени А. Байтурсынова по специальности ветеринарный врач. Затем служил. По окончанию службы принял решение заниматься животноводством. Я начал изучать будучи руководителем ветеринарного пункта рентабельность всех видов животноводства. Остановился на овцеводстве. В 2019 году приступил к работе. У меня были некие сбережения и я решил вложиться в первое маточное поголовье. Затем занимался селекционно-племенной работой.

Скажу честно, поначалу было трудно: отсутствие техники, пастбищ, сенокосных угодий, посевных площадей, но трудности не сломили и я дошёл до тогда ещё заветной своей мечты - увеличение маточного поголовья до 1000 голов. Сейчас это уже 3600 маточного поголовья. Начинал со 170 голов.

- Вы озвучили сложности, с которыми столкнулись при работе. Тем не менее, хозяйство растёт и развивается. Какую помощь в этом Вам оказывает государство?

- В течение трёх лет, начиная с 2019 года, я работал один. Увеличивал поголовье, работал через ИП. Позже мне в Агрохолдинге «Зерновая индустрия» предложили совместный проект по развитию овцеводства в области, и в Казахстане в целом и я возглавил этот проект. Мы взяли кредит в агрокредитной корпорации, на них приобрели дополнительно маточное поголовье. Набрал команду единомышленников и начали заниматься развитием овцеводства в Казахстане.

- Как Вы считаете, насколько сегодня перспективно, рентабельно заниматься бизнесом на селе. В частности, на вашем примере - заниматься овцеводством?

- Почему я выбрал не коневодство, свиноводство или животноводство, а именно овцеводство? Потому что мясо баранины ест весь мир. Конину едят в нескольких странах, говядину не ест Индия, свинину не ест весь мусульманский мир, а баранину едят все. То есть, мы заточены на то, чтобы работать со всем миром. Пока наша область находится в свободной по ящуру ветеринарной зоне, поэтому мировой рынок открыт, мы можем торговать со всеми.

- Получается, у Вас есть цель выйти на экспорт в ближайшей перспективе?

- Казахстанский рынок мы, можно сказать, уже завоевали. Племенной центр «QAZAQ QOY» уже у всех на слуху. У нас очень много заказов со всего Казахстана. Поэтому сейчас наша первоначальная задача - увеличить маточное поголовье до 10 тысяч и выйти на мировые рынки. То есть, чтобы наши отечественные породы овец - эдильбаевская, казахская курдючная грубошёрстная порода были наравне с мировыми лидерами - дорпер, тексель.

- Есть ли уже успехи в налаживании мостов с внешним рынком?

- Скажем так, уже есть здоровый интерес со стороны арабских стран. Конкретного контракта нет, но это пока. Их привлекает экологически чистые условия содержания наших овец. Никакой радиации. Ботанический состав наших пастбищ не имеет аналогов - свыше 600 видов трав. Отсюда насыщение мяса наших овец всеми макро и микроэлементами, необходимых для организма человека.

- Алмат Есенгалиевич, Вы очень активный пользователь социальной сети Instagram. Причём ведёте как личный аккаунт, так и рабочий. Это связано с вашей деятельностью (в целях рекламы)? Или все же личный интерес к блогерству?

- Я начал Instagram вести ещё в те годы, когда был практикующим ветеринаром. Показывал и делился с людьми, как справиться с тем или иным заболеванием у животных. Таким образом, приносил пользу. Постепенно появился интерес у подписчиков, росла статистика, но сами знаете, труд ветеринара низкооплачиваемый. Как вы уже поняли, я решил заниматься овцеводством. Однако Instagram все же продолжал вести, но уже рассказывая о своём новом деле. Instagram не сложно вести. Просто вы сами знаете, народ любит «хлеба и зрелищ», у меня же больше полезный, экспертный профиль.

- Какие планы на этот год по развитию овцеводства?

- На этот год в планах закрепиться на отметке в 4500 голов. Ну и, соответственно, дальше продолжать популяризировать отечественный бренд - эдильбаевскую породу овец. Потому что на данный момент племенной центр по разведению эдильбаевской и казахской курдючной породы овец «QAZAQ QOY» - лидер в Казахстане. Наша первостепенная задача - насытить Казахстан качественными племенными овцами.

Почти каждый сельский житель держит в том числе и овец. Кто-то 10, кто-то 50, к примеру. Суть в чем: есть безпородистые овцы, так называемые «дворняжки». Они потребляют то же самое количество сена и зерна, что и эдильбаевская порода, но при этом привес даёт меньше. Вот допустим 6 месяцев кормить беспородную овцу - она даст 15 килограмм мяса. А эдильбаевская - 25 килограмм мяса. Ощутимая разница ведь. Поэтому мы хотим, чтобы люди не мучились с беспородным скотом, а держали качественный скот. В долгосрочной перспективе, конечно же, мы намерены выходить на мировой рынок и популяризировать наши породы овец.







