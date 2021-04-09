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Выявлено уникальное свойство майолики мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи

9 Апреля 2021, 23:48
Выявлено уникальное свойство майолики мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На территории музея-заповедника Азрет Султан расположены усыпальницы Ходжа Ахмеда Ясауи, Рабии Султан Бегим, Есихмана и восьмигранный мавзолей, здание бывшей казармы и крепостная стена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

При проектировании уникального светового решения для мавзолея Ясауи требовалось сохранить индивидуальность, целостность и подлинность памятника, его религиозное и историческое наследие, а также архитектурные детали.

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Багила Исакова, технический директор, проектировщик, отметила, что каждая деталь архитектуры будет освещена.

«Это незаконченный главный фасад, большой купол с восьмигранным основанием и четырехгранным основанием с панно, ниши, глазурованные плитки с геометрическими узорами с эпиграфическими орнаментами. Световое решение создаст атмосферу, подчеркивающую сакральность места, подходящего и для молитв, и для туризма», - сказала Б. Исакова.

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До разработки светового решения эксперты внимательно изучили опыт подобных проектов - мечеть Айя София (Стамбул, Турция), мечеть Шарджа (Шарджа, ОАЭ) и другие.

Проект реализуется с учетом рекомендаций специалистов, реставраторов и археологов РГП «Казреставрация» и музея-заповедника «Азрет Султан».

Индивидуальное световое решение разработано благодаря современным светодиодным технологиям и разным типам светильников. Чтобы подчеркнуть величие мавзолея Ясауи, задействуют 187 светильников. Для равномерного освещения стен усыпальницы будут использовать встраиваемые в грунт линейные установки с различной оптикой. Отметим, что архитектурное освещение будет контролироваться по протоколу DMX, где каждый прибор может быть отрегулирован по яркости и цветности.

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Проведенное тестирование выявило уникальное свойство майолики мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи. При изменениях характеристик оптики и света проявляются различные элементы эпиграфики (каллиграфических надписей на стенах мавзолея). Данные свойства мавзолея станут одним из центральных элементов сценария освещения.
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