Выставка таджикской сельскохозяйственной и промышленной продукции пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 26 по 29 августа в рамках празднования Дней культуры Таджикистана в Казахстане запланирован ряд культурно-массовых мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата Алматы, на площади Абая будет проведена выставка таджикской сельскохозяйственной и промышленной продукции с участием председателя Хатлонской области Республики Таджикистан г-на Саида Давлатали.

Также в театре традиционного искусства «Алатау» состоится встреча деятелей культуры и литературы двух стран с показом художественного фильма «Зеркало без отражения» режиссера Носира Саидова. В программе также предусмотрена церемония открытия выставок народного творчества, национальных костюмов, картин и фотографий Республики Таджикистан в Алматы.

Завершится празднование Дней культуры торжественным концертом мастеров искусств Таджикистана, где с приветственной речью выступит Министр культуры Республики Таджикистан Зульфия Давлатзода.

Сегодня Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с рабочим визитом в Астану. В столичном аэропорту высокого гостя встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В рамках визита планируется проведение двусторонних встреч на высшем уровне, а также участие в мероприятиях, проводимых в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане.