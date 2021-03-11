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Высокий рост строительства зафиксирован в Шымкенте и Туркестанской области

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Марта 2021, 09:49
Высокий рост строительства зафиксирован в Шымкенте и Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительный сектор демонстрирует высокие темпы роста. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем выполненных строительных работ вырос на 9,7%. Высокий рост наблюдается в Туркестанской области за счет увеличения строительства объектов культуры и спорта, многоквартирных жилых домов и инженерных сооружений, в г.Шымкент – за счет строительства объектов здравоохранения, многоквартирных жилых домов и автомобильных дорог, в Акмолинской области – за счет строительства объектов здравоохранения и горнодобывающей промышленности, инженерных систем», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Между тем, снижение зафиксировано в Западно-Казахстанской области из-за сокращения работ по строительству магистрального трубопровода, в Жамбылской области – за счет сокращения работ по строительству автомобильных дорог, мостов и промышленных объектов.

«В январе-феврале т.г. введено 1,9 млн. кв. м жилья. Это на 12,8% выше аналогичного периода прошлого года. Необходимо сохранить данную динамику для обеспечения ввода запланированных 17 млн. кв. м жилья в 2021 году. Все регионы показали положительный рост. Наибольший ввод жилья отмечается в г. Шымкент – в 4,6 раза», - заключил министр.


Туркестанская область   Строительство   Шымкент  
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