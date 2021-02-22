Высадку яблоневых саженцев начали в Туркестанской области

ТУРАР РЫСКУЛОВ. КАЗИНФОРМ - В Тюлькубасском районе Туркестанской области с каждым годом растет число аграриев, занимающихся выращиванием яблони, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Одним из них является ТОО «Нурсауле», которое, благодаря благоприятным погодным условиям, высаживает саженцы яблони сортов «Гала», «Голден Делишес», «Старкримсон». Общая площадь 50 гектаров.

Кроме того, хозяйство сеет раннеспелые саженцы вишни на площади 4 га. В настоящее время в работах по обработке земли и посадке саженцев задействовано около 60 местных жителей.

По словам председателя хозяйства Ештаева Нуридина, работы осуществляются за счет собственных средств. В планах на ближайшее время увеличить объемы яблонь за счет господдержки. Кроме того, в целях получения обильного урожая яблони будут внедрены технологии капельного орошения. Особенность данной технологии в том, что она не только экономит воду, но и увеличивает объем продукции в 2-3 раза.