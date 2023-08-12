Выпрыгнувшую из окна девушку при пожаре в ЖК Алматы выписали из больницы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что 35-летняя пациентка, получившая множественные переломы при пожаре в жилом комплексе в микрорайоне Аккент, сегодня выписана на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пациентка, 1988 года рождения, 1 августа была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в приемный покой городской клинической больницы №7 в тяжелом состоянии. Экстренно осмотрена в реанимационном зале бригадой. После проведенного клинико-лабораторного обследования поднята в реанимационное отделение. Диагноз: Кататравма. Множественные переломы. Отравление продуктами горения. В стенах реанимации проводились противошоковые мероприятия, инфузионная терапия, гемотрансфузия, анальгезия», - сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы.

3 августа после стабилизации состояния и выхода из шока она была переведена в отделение политравмы, где продолжалась симптоматическая терапия. Дважды проводился консилиум при участии смежных специалистов. Сегодня пациентка была выписана на амбулаторное лечение, состояние удовлетворительное.

В городской клинической больнице №7 продолжает получать лечение еще одна пострадавшая при пожаре в ЖК.

«Вторая пациентка, 2004 года рождения, была доставлена также в тяжелом состоянии, была проведена операция - резекционная трепанация черепа. Два дня находилась в реанимационном отделении, после чего была переведена в отделение нейрохирургии. Состояние стабильное. Продолжается лечение в условиях нейрохирургического отделения», - добавили в управлении.

Ранее сообщалось, что всего в возгорании в микрорайоне Аккент пострадали 49 человек, из них получают стационарное лечение двое взрослых и трое детей.

Напомним, пожар в 16-этажном жилом комплексе в микрорайоне Аккент в Алматы произошел 1 августа около 17:00. Пожарные по прибытии обнаружили горение открытым пламенем электрических кабелей в кабельной шахте с 1-го по 16-й этаж на площади 80 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из пожара более 300 человек. Некоторые жильцы выбрасывали детей из окон на маты.

Всего в возгорании пострадали 49 человек, одна женщина, 1992 года рождения, скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью.

Застройщик жилого комплекса пообещал на безвозмездной основе предоставить семье погибшей двухкомнатную квартиру.

Позже и.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков перечислил ряд нарушений противопожарной безопасности в доме, где случился пожар.

Указом Главы государства группа граждан была награждена за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни во время пожара в микрорайоне Аккент в Алматы.