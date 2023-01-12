Выборы в Сенат РК: что нужно знать

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 14 января в Казахстане пройдут выборы депутатов Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

26 ноября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента в связи с окончанием конституционного срока полномочий депутатов Сената, избранных в 2017 году.

«Очередные выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса Сената», - сказал на церемонии своей инаугурации Касым-Жомарт Токаев.

Выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента РК началось 29 ноября 2022 года и продлилось 16 дней. Всего по республике документы подавали более 130 человек, но зарегистрировано 66 кандидатов. 25 декабря они приступили к предвыборной агитации, которая продлится до 13 января.

Подавляющее большинство кандидатов – это самовыдвиженцы, только три из них выдвинуты маслихатами. Их средний возраст составляет 51,8 лет. Самому старшему - 67 лет, самому молодому – 31 год. 69,7% кандидатов в депутаты Сената – мужчины, 30,3% - женщины.

Представляем вашему вниманию список кандидатов в Сенат РК.

Город Астана:

- Мухамбеталина Наримаш Абыловна,

- Азбаев Багдат Оразалдыевич,

- Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы.

Город Алматы:

- Жаниязова Жаркын Лепесовна,

- Бекмурзаева Кристина Юрьевна,

- Кокобаева Гульнара Ахметжановна,

- Асанова Жанна Бейсентаевна.

Город Шымкент:

- Алтеев Бауржан,

- Елчиева Альбина Балгабаевна,

- Бекназаров Нурлан Кудиярович.

Алматинская область:

- Токпеисов Галым Касымович,

- Жоргенбаев Жанболат Акебаевич,

- Ертас Нурлан Ертасулы.

Абайская область:

- Апенов Кималидин Сагалбаевич,

- Апсалямов Ерболат Надирбекович,

- Маслова Анжела Владимировна,

- Тастекеев Кайрат Кулбаевич.

Акмолинская область:

- Сабитова Айгуль Баубековна,

- Балташева Айнагуль Кыдырбаевна,

- Жунусов Талгат Турлыбекович.

Актюбинская область:

- Бекбауова Дана Бахытовна,

- Бекназаров Рахым Агибаевич,

- Нугманов Амангельды Шайхуллович.

Атырауская область:

- Сарсемалиев Гильман Амиржанович,

- Шеркешбаева Багит Кенесовна,

- Наутиев Алибек Ибатуллиевич.

Восточно-Казахстанская область:

- Светаш Александр Александрович,

- Буктугутов Шакарым Сабырович,

- Ашимов Ержан Жанабаевич.

Жамбылская область:

- Усербаев Султан Мыктыбекович,

- Оразбеков Аслан Уланович,

- Умаров Гулам Мухтарович,

- Айтаков Жарилкасын Абдикапарович,

- Арубаев Сакен Каланович.

Жетысуская область:

- Усанова Руфина Касымовна,

- Турсынбай Габит Турсынбаевич,

- Толамисов Амангельды Габдылкаримович.

Западно-Казахстанская область:

- Курумбаев Айбулат Шамуратович,

- Султанов Акылбек Узакбаевич,

- Утегулов Арман Каримович.

Карагандинская область:

- Абилов Мурат Смагулович,

- Шатохина Татьяна Николаевна,

- Утешов Серик Балгатаевич.

Костанайская область:

- Шуменбаев Самат Канапьянович,

- Куйшинова Жанар Талгатовна,

- Нурмухамбетов Гауез Торсанович.

Кызылординская область:

- Рустемов Руслан,

- Нурымбетов Жорабек Ибрагимович,

- Шаменов Асылбек Өмірбекұлы.

Мангистауская область:

- Беляева Ирина Валерьяновна,

- Досатов Габбас Шанытбаевич,

- Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлы.

Павлодарская область:

- Дычко Николай Васильевич,

- Айтжанова Динара Нуржановна,

- Айткенов Ернур Нурмуханович.

Северо-Казахстанская область:

- Есдаулетов Жаксылык Тулеуевич,

- Каиржанова Лаура Советовна,

- Каримова Гульмира Раинбековна.

Туркестанская область:

- Орманов Ербол Керимбекович,

- Акмуратов Мирамбек Жамадилович,

- Асылбеков Сағынбек Жақсыбекұлы,

- Қадырбек Мұрат Болатұлы.

Улытауская область:

- Курмансеитов Ахат,

- Токимбаев Ержан Аманжолович,

- Медебаев Советбек Турсынович .

Депутатом Сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трех лет.

Подробнее о том, кто может стать кандидатом в депутаты Сената Парламента РК, читайте по ссылке.

Ранее сообщалось, что кандидатам в депутаты Сената на агитацию выделят по 550 тысяч тенге.

Таким образом, 14 января 2023 года в 20 регионах республики предстоит избрать по одному депутату верхней палаты высшего законодательного органа страны.

Согласно Конституции Республики Казахстан Сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном Конституционным законом, по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан.

Депутаты Сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании выборщиками – депутатами маслихатов, которые, в свою очередь, избираются гражданами Республики Казахстан на всеобщих выборах. Срок полномочий депутатов Сената составляет шесть лет. При этом половина переизбирается каждые три года.

Результаты подсчета голосов на выборах депутата Сената устанавливаются на заседании соответствующей избирательной комиссии, проводимом в пункте для голосования. Протокол подсчета голосов по выборам депутата Сената оглашается на совместном заседании выборщиков и пересылается в Центризбирком не более чем в двухдневный срок со дня выборов.

Итоги выборов депутатов Сената в целом по республике устанавливаются Центризбиркомом не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов не позднее 20 января 2023 года и публикует в средствах массовой информации сообщение об итогах выборов (не позднее десяти дней со дня проведения выборов).

Организацией и проведением выборов депутатов Сената Парламента руководит Центральная избирательная комиссия. Соответствующие территориальные избирательные комиссии обеспечивают подготовку и проведение выборов депутатов Парламента в регионах.

В марте прошлого года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил сократить президентскую квоту в Сенате с 15 до 10 депутатов, при этом кандидатуры пяти депутатов будет предлагать Ассамблея народа Казахстана.

Подробнее о том, как пройдут выборы депутатов Сената Парламента РК, можно почитать здесь.