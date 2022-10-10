Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Выборы Президента РК: 600 избирательных участков откроют в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
10 Октября 2022, 15:48
Выборы Президента РК: 600 избирательных участков откроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы началась подготовка к внеочередным выборам Президента РК, назначенным на 20 ноября 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщила, что в городе насчитывается 600 участковых избирательных комиссий, в которых состоят около 5 тысяч членов.

«У нас работает восемь районных и одна городская комиссии. Количество людей превысило 5 тысяч, то есть у нас 4 тыс. 696 членов в участковых комиссиях и 63 – в районных и городской избирательных комиссиях. В настоящее время список избирателей согласовывается с районными акиматами. Каждый гражданин, если он не числится в списках избирателей или зарегистрирован в другом городе, может подать заявление и внести себя в список. Мероприятие продлится до 30 октября. После этого не будет возможности добавить себя в список. Это надо учитывать», - сказала Жанна Асанова.

По ее словам, по предварительным данным, в городе зарегистрировано более 1,1 млн избирателей.

Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова добавила, что в настоящее время местными исполнительными органами проводятся работы по уточнению списков избирателей.

«В законе у нас есть такой пункт: если гражданину не менее чем за 30 дней до дня голосования стало известно, что в день голосования он не сможет прибыть в избирательный пункт, то он вправе обратиться с соответствующим заявлением в местный акимат для того, чтобы его включили в список избирателей по месту фактического пребывания в день выборов с одновременным исключением из списка избирателей по месту его постоянной регистрации», - пояснила она.

Сами же избирательные участки откроются за 20 дней до дня выборов. Их местоположение будет опубликовано позже.

Внеочередные выборы Президента пройдут в Казахстане 20 ноября. Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью семь лет без права переизбрания.

О том, как будут проводиться внеочередные выборы Президента РК, читайте по ссылке.


Алматы   Выборы   ЦИК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции