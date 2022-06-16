16 Июня 2022 15:15

Выбор Улытау для проведения курултая объяснил Глава государства

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - Почему первое заседание Национального курултая было решено провести в Улытау, объяснил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании курултая. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Было принято решение провести первое заседание Национального курултая в Улытау. Мы возвели белый шатер у мавзолея Джучи-хана, который стоял у истоков единения великого народа. Это имеет большое символическое значение. Это знак единства страны, целостности нации», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что перед приездом на курултай он от имени всего народа почтил молитвой дух великого Джучи-хана, сделал приношение.

«То, что важный исторический шаг к созданию Нового Казахстана будет сделан в этом святом, сакральном месте, – это хороший знак. Нам всем нужна поддержка духов наших предков для успехов в том, что предстоит сделать. Улытау, расположенный в самом сердце Великой степи, был свидетелем многих исторических событий. Здесь состоялось немало важных встреч, определивших судьбу страны. Эта святая земля хранит следы правителей Золотой Орды и казахских ханов. Мы здесь для того, чтобы преемственность поколений продолжалась», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.