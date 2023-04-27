Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Вы полномочные представители идей мира и согласия – Президент обратился к членам АНК

Автор:  
Анеля Касымова
27 Апреля 2023, 11:40
Вы полномочные представители идей мира и согласия – Президент обратился к членам АНК Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Каждый гражданин Казахстана должен смело отстаивать ценности единства и солидарности народа как внутри страны, так и за рубежом. Таким мнением поделился Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства отметил, что за прошедший год представители Ассамблеи не раз выступали с заявлениями по резонансным случаям, неизменно продвигая прагматичную и консолидирующую позицию.

«Вы - не просто часть общественного объединения, а настоящие полномочные представители идей мира и согласия. Вы всегда показываете пример рассудительности и дальновидности при обсуждении такой чувствительной темы, как межэтнические и межконфессиональные отношения. Следуя этому подходу, мы можем противостоять любым попыткам внести раздор в наше общество», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время ХХХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Президент подчеркнул, что каждый гражданин должен смело отстаивать ценности единства и солидарности нашего народа как внутри страны, так и за рубежом. Хороший пример – челленджи в социальных сетях, в которых граждане Казахстана разной этнической принадлежности говорят о сплоченности народа, отсутствии дискриминации в стране.

«Радует, когда представители креативной индустрии и просто творческие люди создают контент, посвященный особой атмосфере дружбы и взаимопонимания в Казахстане, доброте и толерантности наших граждан. Такие песни, стихи, видеоролики всегда вызывают восторженную реакцию аудитории», - добавил Президент.

В Астане проходит ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. Тема сессии – «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие».

В первый день мероприятия, которое началось вчера, состоялась панельная дискуссия с участием делегатов сессии. В рамках сессии представители Ассамблеи народа Казахстана установили нарядную юрту, которая символизирует единство народа страны.


Президент Казахстана   АНК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана