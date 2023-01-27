ВВС Израиля обстреляли сектор Газа

АММАН. КАЗИНФОРМ – Жители Газы выпустили несколько ракет в сторону южной части Израиля, а военные самолеты израильских ВВС совершили боевые авианалеты по сектору Газа рано утром в пятницу. Боевые действия вспыхнули после того, как накануне 9 палестинцев погибли в результате рейда израильских военных на Западном берегу реки Иордан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Times of Israel.

Рано утром в пятницу израильские военно-воздушные силы осуществили серию бомбардировок центральной части сектора Газа. По сообщениям израильских СМИ, целями стали объекты, которые принадлежат группировке ХАМАС.

Удар был осуществлен в ответ на запуск двух ракет из сектора Газа по территории Израиля, которые были перехвачены израильской системой противовоздушной обороны «Железный купол».

В результате авиаударов по сектору Газа нанесено 15 ударов, сообщает AFP. Анклав является одним из самых густонаселенных районов мира с населением 2,1 миллиона человек.

Свидетели и местные СМИ сообщили, что израильские беспилотники выпустили две ракеты по целям в Газе, прежде чем истребители нанесли удар, вызвав четыре сильных взрыва.

Израильские военные заявили, что удар был нанесен по подземному объекту, где производятся ракеты, расположенном в лагере беженцев «Магази» в центральной части Газы. Это место находилось в районе, окруженном жилыми домами, и в 180 метрах от хранилища, обслуживаемого БАПОР, агентством ООН по оказанию помощи палестинским беженцам.

«Атака нанесет значительный ущерб усилиям ХАМАС по наращиванию вооружений», — говорится в заявлении ЦАХАЛ - армии обороны Израиля.

Также истребители нанесли удар по одной из самых важных военных баз ХАМАС в северной части сектора Газа.

Около 3:30 три ракеты были выпущены из сектора Газа в направлении израильских населенных пунктов. Одна из ракет была перехвачена системой ПВО, еще одна приземлилась в открытом поле, а третья не долетела до границы, сообщили в израильской армии.

В пятницу утром министр обороны Йоав Галлант заявил, что он приказал военным подготовиться к действиям с применением ряда наступательных средств, направленных на важные цели, пока для граждан Израиля не будет восстановлено спокойствие.

Поводом для эскалации конфликта стала гибель 9 палестинцев в результате самого крупномасштабного рейда израильских военных в лагерь Дженин на Западном берегу реки Иордан. В заявлении израильских военных сообщается, что войска вошли в лагерь беженцев Дженин, чтобы помешать планам неминуемой атаки местного крыла палестинской группировки «Исламский джихад».

Рейд в Дженине палестинцы назвали «резней», не менее 20 человек были ранены боевыми патронами, четверо из них были в критическом состоянии, сообщает Al Jazeera.

По словам палестинских официальных лиц, среди погибших была пожилая женщина. Глава государственной больницы Дженина назвал это беспрецедентным вторжением с точки зрения масштабов и количества раненых.

Официальный представитель Палестинской администрации Набиль Абу Рудейне, объявил, что она прекратит координацию действий по обеспечению безопасности с Израилем после убийств на Западном берегу. Он также призвал Международный уголовный суд провести расследование совершенных убийств. Президент ПА Махмуд Аббас объявил три дня траура по погибшим.

Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе опубликовал заявление, в котором призвал ООН и все международные правозащитные организации немедленно вмешаться, чтобы обеспечить защиту палестинского народа и остановить кровопролитие среди детей, молодежи и женщин.

Дженин входит в число районов северной части Западного берега, где за последний год Израиль усилил рейды, пытаясь подавить растущее вооруженное сопротивление палестинцев.

Фото: Mahmud Hams / AFP