    ВВП тюркских стран превысил $2,4 трлн

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что современный мир сталкивается с ростом напряженности, снижением доверия и ослаблением международных институтов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, это требует усиления координации между странами и углубления регионального сотрудничества в рамках ОТГ.

    — Сегодня международная обстановка характеризуется нарастающей напряженностью, в различных регионах мира растет дефицит доверия в международных отношениях, а роль и влияние глобальных институтов постепенно ослабевают, — заявил Мирзиёев на саммите в Туркестане.

    Он подчеркнул, что тюркская интеграция становится стратегическим фактором устойчивого развития.

    — Интеграция тюркского мира — это долгосрочный стратегический вопрос, непосредственно отвечающий интересам наших народов, — отметил он.

    Также Президент Узбекистана привел данные о росте экономического потенциала стран организации, отметив, что совокупный ВВП превысил 2,4 трлн долларов и демонстрирует устойчивую динамику роста.

    Напомним, в Туркестане проходит неформальный саммит ОТГ.

    Адиль Саптаев
    Автор