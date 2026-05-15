ВВП тюркских стран превысил $2,4 трлн

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что современный мир сталкивается с ростом напряженности, снижением доверия и ослаблением международных институтов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, это требует усиления координации между странами и углубления регионального сотрудничества в рамках ОТГ.

— Сегодня международная обстановка характеризуется нарастающей напряженностью, в различных регионах мира растет дефицит доверия в международных отношениях, а роль и влияние глобальных институтов постепенно ослабевают, — заявил Мирзиёев на саммите в Туркестане.

Он подчеркнул, что тюркская интеграция становится стратегическим фактором устойчивого развития.

— Интеграция тюркского мира — это долгосрочный стратегический вопрос, непосредственно отвечающий интересам наших народов, — отметил он.

Также Президент Узбекистана привел данные о росте экономического потенциала стран организации, отметив, что совокупный ВВП превысил 2,4 трлн долларов и демонстрирует устойчивую динамику роста.

Напомним, в Туркестане проходит неформальный саммит ОТГ.