ВВП Кыргызстана превысил 1,4 трлн сомов

По итогам 10 месяцев 2025 года объем ВВП составил 1 трлн 427,3 млрд сомов.

— Темпы реального роста ВВП составили 10%. Строительный сектор вырос на 27,7%, сфера услуг — на 8,8%, сельское хозяйство — на 2%. Рост в промышленности составил 9,9%. Особенно высокий рост отмечен в фармацевтике — в 2 раза, в производстве пищевых продуктов — на 33,6%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий и строительных материалов — на 33,8%, химической продукции — на 19,6%, текстиля и одежды — на 9,4%, а также в добыче полезных ископаемых — на 17,1%. Это позитивная динамика, — отметил глава кабмина.

При этом, уровень инфляции в стране за январь–октябрь 2025 года составил 7,1% по сравнению с декабрем прошлого года. По данным Национального статистического комитета КР, рост потребительских цен и тарифов наблюдался во всех регионах страны. Отмечается, что пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 7,4%, алкогольные напитки и табачные изделия — на 6,7%, непродовольственные товары — на 5,6% и тарифы на услуги, оказываемые населению — на 8,9%.

Ранее сообщалось о введении правительством страны мер по экономии энергопотребления на фоне дефицита электроэнергии.