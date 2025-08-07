РУ
телерадиокомплекс президента РК
    00:24, 07 Август 2025 | GMT +5

    В ВКО за полгода выявили свыше двух тысяч нарушений пожарной безопасности

    В Восточно-Казахстанской области на сотнях объектов зафиксированы серьёзные нарушения правил пожарной безопасности, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    МЧС РК, ҚР ТЖМ
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В зону особого внимания попали школы, торговые центры и социальные учреждения — в каждом втором случае специалисты ДЧС находят недочёты, способные стоить слишком дорого.

    По данным управления государственного пожарного надзора, всего в регионе насчитывается более 17 тысяч подконтрольных объектов. Из них почти две тысячи — с высокой степенью риска. Это те здания, где даже незначительная неисправность может обернуться трагедией.

    — С начала года мы проверили 354 объекта и выявили 2 179 нарушений. По каждому выданы предписания. Есть проблемы с эвакуационными выходами, отсутствием огнетушителей, неисправными системами дымоудаления, — сообщил на брифинге заместитель начальника управления госпожнадзора ДЧС ВКО Болат Токтаргалиев.

    Он напомнил, что с 2023 года все проверки проводятся в форме профилактического контроля. Это значит инспекторы приходят не для наказания, а чтобы предотвратить возможную беду. Тем не менее, степень риска диктует частоту проверок:

    • высокорисковые объекты — раз в год;
    • со средней степенью риска — раз в два года

    Проверяющие требуют не абстрактных отчётов, а реальных шагов: исправных систем пожаротушения, свободных проходов, обучения сотрудников, устойчивых электросетей. Но, как показывает статистика, многие организации до сих пор игнорируют элементарные меры.

    — Мы сталкиваемся с ситуациями, когда в многолюдных зданиях заблокированы эвакуационные выходы или не работает сигнализация. Это недопустимо, — отметил Токтаргалиев.

    План проверок формируется заранее — списки направляются в органы правовой статистики и размещаются на сайте prokuror.kz. Но это не освобождает собственников от ответственности: обеспечить безопасность обязаны заранее, а не только после визита инспектора.

    Ранее сообщалось, что пожар уничтожил Дворец культуры с 90-летней историей в Туркестанской области.

    Теги:
    Пожар ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Безопасность
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
