В ВКО за полгода выявили свыше двух тысяч нарушений пожарной безопасности

В зону особого внимания попали школы, торговые центры и социальные учреждения — в каждом втором случае специалисты ДЧС находят недочёты, способные стоить слишком дорого.

По данным управления государственного пожарного надзора, всего в регионе насчитывается более 17 тысяч подконтрольных объектов. Из них почти две тысячи — с высокой степенью риска. Это те здания, где даже незначительная неисправность может обернуться трагедией.

— С начала года мы проверили 354 объекта и выявили 2 179 нарушений. По каждому выданы предписания. Есть проблемы с эвакуационными выходами, отсутствием огнетушителей, неисправными системами дымоудаления, — сообщил на брифинге заместитель начальника управления госпожнадзора ДЧС ВКО Болат Токтаргалиев.

Он напомнил, что с 2023 года все проверки проводятся в форме профилактического контроля. Это значит инспекторы приходят не для наказания, а чтобы предотвратить возможную беду. Тем не менее, степень риска диктует частоту проверок:

высокорисковые объекты — раз в год;

со средней степенью риска — раз в два года

Проверяющие требуют не абстрактных отчётов, а реальных шагов: исправных систем пожаротушения, свободных проходов, обучения сотрудников, устойчивых электросетей. Но, как показывает статистика, многие организации до сих пор игнорируют элементарные меры.

— Мы сталкиваемся с ситуациями, когда в многолюдных зданиях заблокированы эвакуационные выходы или не работает сигнализация. Это недопустимо, — отметил Токтаргалиев.

План проверок формируется заранее — списки направляются в органы правовой статистики и размещаются на сайте prokuror.kz. Но это не освобождает собственников от ответственности: обеспечить безопасность обязаны заранее, а не только после визита инспектора.

