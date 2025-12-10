В ВКО утвердили школьное меню: спустя месяцы стороны пришли к единому решению
В Восточном Казахстане после длительных обсуждений утверждено новое четырёхнедельное школьное меню, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ закреплен приказом Управления здравоохранения ВКО от 8 декабря и стал итогом совместной работы предпринимателей, родителей и государственных органов.
Долгий путь согласований: что изменилось и что мешало раньше
Разработка рациона растянулась на несколько месяцев, еще с лета этого года. Родительские комитеты и предприниматели указывали на недостатки прежних вариантов и просили привести меню к обновленным санитарным требованиям.
В Управлении здравоохранения пояснили, что самым непростым стало соблюдение новых норм по соли, сахару и молочным продуктам, а также балансировка сезонного питания.
— Нужно было учесть частоту включения всех продуктовых групп и привести рацион в соответствие с обновлёнными санитарными правилами. Работа требовала согласования каждого пункта — это заняло время, — сообщили в ведомстве.
Новая версия полностью соответствует требованиям приказа Министра здравоохранения № ДСМ-302/2020 РК. В документе закреплена частота включения мясных, рыбных, овощных и молочных блюд, сохранена норма свежих фруктов и овощей.
— Мы добились того, чтобы меню стало и полезным, и понятным для школ. Корректировки — например, замена какао на чай — не снижают пищевую ценность и соответствуют нормам, — отметили специалисты Управления здравоохранения.
Энергетическая ценность обедов рассчитана так, чтобы покрывать 25–30% суточной нормы в зависимости от возраста ребенка. Содержание соли и сахара приведено в полное соответствие с новым Стандартом школьного питания.
Мнение бизнеса и родителей: документ снимет напряжение в отрасли
Заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей ВКО Айжан Жангирханова подчеркнула, что итог стал возможен благодаря совместной работе всех участников процесса.
— Мы проходили через десятки обсуждений и замечаний. Родители и бизнес не всегда сходились во мнениях, но нам удалось выработать общий документ, который отвечает требованиям и учитывает интересы всех сторон. Теперь операторы питания могут работать спокойно, — сказала Жангирханова.
Председатель Ассоциации предпринимателей питания Марина Лаптева отметила, что утверждение меню позволит стабилизировать работу школьных столовых.
— Раньше приходилось часто корректировать технологические карты, ориентируясь на изменяющиеся требования. Теперь у нас есть понятный и утверждённый документ. Это позволит планировать закупы и обеспечить детям полноценное питание, — подчеркнула она.
Родительская общественность активно участвовала в обсуждении. По их словам, новая версия меню впервые стала прозрачной и понятной.
— Мы хотели больше свежих овощей, меньше сладкого и чёткие нормы. Теперь рацион подробно прописан, видно структуру и логику. Это важный шаг вперед, — рассказали представители инициативных групп.
Единый документ для всей области
Утверждение меню стало важным этапом для региона. По данным Управления здравоохранения, документ позволит школам перейти к стабильной, предсказуемой системе организации питания.
— Теперь у всех школ единственный ориентир, соответствующий санитарным требованиям и учитывающий сезонность. Это обеспечит качество и системность в организации питания, — сообщили в ведомстве.
Новое меню будет применяться в течение всего учебного года и станет основой для дальнейшего совершенствования школьного питания в регионе.
Напомним, ранее мы уже узнавали, когда школьники Восточного Казахстана начнут питаться по новому меню.