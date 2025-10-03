В ВКО к зиме готовят дороги и технику, снег ожидается уже на днях

Для обслуживания трасс заготовлены тысячи тонн материалов и выведено более сотни единиц техники. В распоряжении дорожников — 105 снегоочистительных машин. Запасено 1470 тонн угля, 9100 кубометров песчано-соляной смеси, 1904 тонны соли и 6 тонн химических реагентов. Кроме того, предусмотрены 1100 переносных снегозадерживающих щитов и 80 временных дорожных знаков.

Фото: КазАвтоЖол

Отдельное внимание уделили стационарным защитным ограждениям. На ключевых направлениях установлено свыше 13 километров заборов. Наиболее протяженные участки оборудованы на трассах «Талдыкорган — Калбатау — Усть-Каменогорск» (5 385 метров), «Калбатау — Майкапшагай» (6 504 метра) и «Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» (1 692 метра).

Фото: КазАвтоЖол

— Наша задача — не просто очистить дорогу от снега, но и обеспечить безопасность движения в любых условиях. Для этого налажено взаимодействие с местными исполнительными органами и экстренными службами. В случае непогоды техника выходит на трассы незамедлительно, — отметил директор ВКО филиала нацкомпании «КазАвтоЖол» Нурбек Темирханов.

Фото: КазАвтоЖол

Для Восточного Казахстана это особенно актуально. Здесь самые сложные климатические и географические условия — продолжительные морозы, резкие перепады температуры, сходы лавин и большое количество горных трасс, где метели и снежные заносы создают повышенный риск для водителей.

Фото: КазАвтоЖол

— Противогололёдные материалы заготовлены в полном объёме. Мы усилили коллектив новыми механизаторами, но вакансии ещё есть. Работа у нас непростая, но востребованная, поэтому всех, кто готов трудиться вместе с нами, мы примем в команду, — рассказал директор ВКО филиала ТОО «Кажсервис» Нурлан Азимбаев.

Именно это дочернее предприятие Казавтожол занимается содержанием республиканских трасс. Подготовка к зиме в целом включает не только технику и реагенты. Для бесперебойной работы дорожной службы оборудованы 5 котельных, 3 обогревательных пункта и 13 производственных баз. В случае ухудшения погодных условий предусмотрен переход на усиленный режим, с оперативным реагированием на чрезвычайные ситуации. А качество и безопасность остаются под контролем и у специалистов Национального центра качества дорожных активов.

Фото: КазАвтоЖол

— Мы регулярно выезжаем на республиканские трассы, оцениваем состояние покрытия, проверяем работы по зимнему содержанию. Для региона, где климат суровый и снег может парализовать движение за считанные часы, это особенно важно, — отметил начальник отдела ВКО филиала Центра качества дорожных активов Саяхат Мусапыров.

Таким образом, дорожные службы Восточного Казахстана входят в зимний сезон с полным запасом техники, материалов и подготовленных специалистов. При этом первые испытания ожидаются уже в ближайшие дни, когда в регионе прогнозируют снег.

