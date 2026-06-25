Ввезенные в Армению нелегально мобильные телефоны работать не будут

В Армении планируют создать единую систему регистрации и контроля IMEI-кодов, которая позволит подключать к мобильным сетям только устройства, ввезенные в страну законным путем или зарегистрированные в установленном порядке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующие меры предусмотрены проектом поправок в закон «Об электронных коммуникациях», который в настоящее время рассматривается властями страны.

Выступая на заседании правительства, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рынок мобильных телефонов остается одним из крупнейших сегментов теневой экономики, поэтому для его регулирования необходимы системные решения.

— Эпоха черного рынка мобильных телефонов подходит к концу. Ни один телефон, законный ввоз которого не подтвержден, не будет работать на территории Республики Армения, — подчеркнул глава правительства.

По словам премьера, новые правила в первую очередь затронут участников рынка и бизнес-сообщество. Для физических лиц, ввозящих мобильные устройства для личного пользования, планируется предусмотреть отдельный порядок, который позволит избежать дополнительных сложностей.

Пашинян также отметил, что инициатива будет обсуждаться с представителями отрасли и депутатами парламента. Вместе с тем, по его словам, откладывать реализацию реформы власти не намерены.

— Система должна вступить в силу и действовать с 1 января 2027 года, — заявил премьер-министр.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, отсутствие механизма контроля IMEI-кодов способствует обороту устройств с незадекларированными, поддельными или измененными идентификационными номерами. Это приводит к потерям налоговых поступлений, создает неравные условия конкуренции и повышает технические риски, а также риски безопасности.

В правительстве считают, что внедрение новой системы поможет сократить объем теневой экономики, повысить эффективность налогового администрирования, упорядочить рынок мобильных устройств, усилить защиту прав потребителей, а также снизить уровень телефонных краж и мошенничества.

Ранее сообщалось, что Азербайджан обеспечит транзит международного интернет-трафика для Армении.